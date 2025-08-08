Temptation Island, nota influencer svela: "Lo rifarei perché è stato necessario. Uomini e Donne? Ho capito presto che..."

News VIP

Serena Enardu si racconta senza filtri: dalla fine della relazione con Pago all'esperienza vissuta nel villaggio di Temptation Island fino alla possibilità di tornare a Uomini e Donne per trovare l'amore.

Dopo anni di montagne russe sentimentali e vari tira e molla, la storia d'amore tra Serena Enardu e Pago è giunta al capolinea. A confermare la rottura definitiva ci ha pensato l'ex protagonista di Temptation Island che, in un'intervista rilasciata al settimanale Mio, ha parlato anche di un suo possibile ritorno a Uomini e Donne.

Le parole di Serena Enardu sulla rottura con Pago e Temptation Island

Serena Enardu e Pago si sono definitivamente lasciati. La loro lunga storia d'amore ha davvero appassionato e diviso tutti, ritorni di fiamma e grandi promesse. Proprio quando sembravano essere a un passo dalle nozze, l'influencer ed ex volto di Temptation Island ha annunciato la rottura. Una rottura davvero dolorosa, visto il forte sentimento che li legherà sempre, proprio come ha rivelato al settimanale Mio: "Non ho ancora avuto il tempo di elaborare tutto. Ogni giorno penso a noi, a quello che siamo stati. Sette anni insieme, due anni separati, poi di nuovo insieme per altri tre… Ora sto analizzando tante cose con più lucidità. È un grande dolore".

Proprio durante la loro storia, più precisamente nel 2019, Serena e Pago hanno deciso di partecipare all'edizione Vip di Temptation Island per mettere a dura prova i loro sentimenti. Scelta che, nonostante le critiche ricevute, lei rifarebbe anche oggi:

Leggi anche Antonio Maietta commenta il cast si Temptation Island 2025 e lancia un appello per il Gf e L'Isola

Lo rifarei perché è stato uno scossone necessario. Mi ha fatto capire cosa mancasse nel nostro rapporto. Se sono arrivata ad avvicinarmi a un altro è perché qualcosa mancava. Quel programma mi ha fatto riscoprire viva. Dopo due anni, ci siamo rimessi insieme, perché il sentimento c’era e c’è ancora. Ma l’amore non basta. Non mi è mai interessato il giudizio degli altri. C’è chi ha capito il mio percorso e c’è chi è rimasto fermo alla superficie dei fatti. In un certo senso anche Pago lo ha fatto: sono sicura che c’è ancora amarezza ed è anche questo che ci ha impedito di andare oltre.

Serena Enardu pronta a trovare l'amore a Uomini e Donne? Parla lei

Chiuso il capitolo Temptation Island e chiarita la sua posizione nei confronti del suo ormai ex compagno Pago, Serena Enardu ha parlato della possibilità di tornare a Uomini e Donne per trovare l'amore. Senza troppi giri di parole, la nota influencer sarda ha ammesso di non essere interessata a trovare un uomo in un ambiente televisivo:

Apparentemente può sembrare che brami dalla voglia di stare in TV, ma non è così. Ho detto no anche agli autori di La volta buona che, dopo l’intervista di Pago, mi avevano contattata per controbattere. Non è l’ambiente in cui cercherei un uomo oggi. È stato bello, certo, ma ora ho voglia di qualcosa di più semplice. Io non sono un personaggio. Chi mi segue lo sa. Sono entrata in quel mondo perché guardavo Uomini e Donne fin da ragazzina e volevo vivere una favola, ma ho capito presto che era anche un contenitore lavorativo e l’ho sfruttato con intelligenza.

Scopri le ultime news su Temptation Island.