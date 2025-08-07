Temptation Island, Antonio Maietta commenta il cast dell'ultima edizione e lancia un appello per il Gf e L'Isola dei Famosi

News VIP

Antonio Maietta rivela il suo pensiero sui protagonisti e le dinamiche dell'ultima fortunata edizione di Temptation Island e poi dichiara: "Mi piacerebbe fare il Gf e L'Isola dei Famosi".

La 13esima edizione di Temptation Island è stata la più vista di sempre. A commentare i protagonisti e le dinamiche del docu-reality delle tentazioni ci ha pensato Antonio Maietta che, in un'intervista rilasciata al settimanale Mio, ha lanciato un appello per partecipare al Grande Fratello e L'Isola dei Famosi.

Le confessioni di Antonio Maietta su Temptation Island

Giovedì 31 luglio 2025 è andata in onda l'ultima puntata della 13esima edizione di Temptation Island in cui è stato svelato il destino delle sette coppie: Sarah e Valerio, Denise e Marco, Maria Concetta e Angelo, Rosario e Lucia hanno deciso di prendere strade separate, mentre Antonio e Valentina, Sonia B. e Simone, Alessio e Sonia M. hanno deciso di rimanere insieme.

Un'edizione da record, che ha toccato picchi di 4 milioni 700 mila telespettatori e del 40.38% di share. A dire la sua ci ha pensato un'ex volto del programma. Stiamo parlando di Antonio Maietta, che ha partecipato al docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia insieme alla sua ormai ex fidanzata Titti Scialò. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, Antonio ha ricordato la sua esperienza nel villaggio e raccontato tutte le emozioni vissute:

Guardare le puntate da spettatore e non più da protagonista fa un effetto strano. Ricordare quei giorni trascorsi nel villaggio è un'emozione bellissima. Lo rifarei di nuovo, ma con più consapevolezza, ricordando che dall'altra parte c'è sempre una persona che prova dei sentimenti nei miei confronti. Mi dispiace che non si sia visto un lato della mia persona, quella divertente.

Antonio commenta Temptation Island 2025 e si dice pronto per il Gf e L'Isola dei Famosi

Dopo aver fatto un bilancio della sua esperienza nel famoso villaggio delle tentazioni, Antonio Maietta ha rivelato il suo pensiero sui protagonisti e le dinamiche dell'ultima edizione di Temptation Island, che si è conclusa da poco. Il campano ha commentato il falò di confronto tra Alessio Loparco e Sonia Mattalia e le "reazioni esagerate" di Antonio Panico:

Penso che alcuni fidanzati abbiano atteggiamenti un po' troppo "violenti", ho visto troppe sedie e bottiglie volanti. Sonia è una donna molto matura e intelligente, che ha fatto di tutto per il suo fidanzato. Si è trovata a guardare una persona che non conosceva. Lui non ha saputo gestire bene le emozioni e non ha dato il giusto peso alle parole. Le reazioni di Antonio posso comprenderle, sono reazioni che a Napoli rientrano nella norma. Noi napoletani anche nei momenti drammatici abbiamo quell'attimo di comicità che ci rende unici.

Chiuso il capitolo Temptation Island, Antonio ha parlato dei suoi progetti futuri e lanciato un appello per il Grande Fratello e L'Isola dei Famosi: "Se dovesse esserci modo e se gli autori mi dessero l'opportunità, sicuramente non li deluderei".

