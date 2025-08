Temptation Island, nota cantante sorprende su Alessio Loparco: "Il mio preferito"

News VIP

La 3esima edizione di Temptation Island ha conquistato anche la cantante Madame, che sui social ha rivelato il suo pensiero sulle coppie e commentato le colonne sonore scelte dalla produzione del programma.

La 13esima edizione di Temptation Island è stata la più vista di sempre. A commentare l'ultima puntata del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, che ha segnato un nuovo record registrando il 31.4% di share, ci ha pensato anche la nota e giovane cantante Madame.

La confessione di Madame su Alessio di Temptation Island

Nuovo record per Temptation Island! La settima e ultima puntata della 13esima edizione del docu-reality delle tentazioni, infatti, ha toccato picchi di 4 milioni 700 mila telespettatori e del 40.38% di share. Un risultato davvero incredibile che è stato commentato sui social da Raffaella Mennoia e dal conduttore Filippo Bisciglia, che ha pubblicato un video dei momenti salienti della sua conduzione fino allo spegnimento del falò: "La cosa più bella è sapere che in tutti questi anni, durante tutti questi viaggi nei sentimenti siamo sempre stati insieme, come ho sempre detto, noi con voi e voi con noi".

Un vero e proprio fenomeno televisivo che ha conquistato anche una nota e amata cantante italiana. Stiamo parlando di Madame, nome d'arte di Francesca Calearo, che ha deciso di intervenire sui suoi canali social per commentare le dinamiche tra le sette coppie protagoniste e l'uso delle canzoni scelte dalla produzione del programma.

Alessio conquista Madame

Giovedì 31 luglio 2025 è andata in onda su Canale 5 l'ultima puntata di Temptation Island 2025 in cui è stato svelato il destino delle sette coppie di questa edizione da record: Sarah e Valerio, Denise e Marco, Maria Concetta e Angelo, Rosario e Lucia hanno deciso di prendere strade separate, mentre Antonio e Valentina, Sonia B. e Simone, Alessio e Sonia M. hanno deciso di rimanere insieme.

A commentare la puntata finale del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ci ha pensato una giovane e amata artista della musica italiana. Stiamo parlando di Madame, che nelle sue storie Instagram ha voluto rompere il silenzio e commentare il percorso di Alessio Loparco con Sonia Mattalia e quello di Denise Rossi con Marco Raffaelli.

Durante il falò di confronto tra Alessio e Sonia, tra i protagonisti indiscussi della 13esima edizione, la cantante ha sorpreso tutti rivelando: "Mio prefe Ale". Dopo aver rivelato la sua preferenza, la giovane cantante ci ha tenuto a fare i complimenti divertiti al programma per la scelta delle musiche: "Comunque raga, la produzione di Temptation Island con le sigle è incredibile". Scelta affidata a Fabrizio Baglio, in collaborazione con il regista Andrea Vicario e l'assistente all'editing Riccardo Felici.

