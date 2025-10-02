TGCom24
Home | VIP | News | Temptation Island | Temptation Island, nessuna crisi per Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri: la relazione procede a gonfie vele
Schede di riferimento
Temptation Island
Temptation Island
News VIP

Temptation Island, nessuna crisi per Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri: la relazione procede a gonfie vele

Irene Sangermano

Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri sempre più innamorati. Ecco come procede tra i due protagonisti di Temptation Island.

Temptation Island, nessuna crisi per Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri: la relazione procede a gonfie vele

Come è finita tra Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri dopo il confronto a Uomini e Donne con Sarah Esposito? Tra i due ex protagonisti di Temptation Island nessuna crisi, la love story procede a gonfie vele.

Temptation Island, Ary e Valerio dopo il confronto con Sarah

Il viaggio nei sentimenti di Valerio Ciaffaroni è drasticamente cambiato quando il romano ha deciso di approfondire il rapporto che stava nascendo con Arianna Mercuri, ritrovandosi molto interessato alla bella tentatrice al punto da cedere ad un bacio. Al falò di confronto finale con la fidanzata Sarah Esposito, Valerio ha ammesso di non provare più amore per lei a causa di un rapporto logorato dai tradimenti della ragazza e dal perdono concesso ma mai veramente elaborato.

Nel corso dell’estati ai protagonisti di Temptation Island è stato vietato di tornare sui social, dal momento che si sarebbe stato lo speciale Temptation Island e poi… E poi, a chiarire cosa è successo tra loro alla fine del percorso. L’attenzione del pubblico si è rivolta proprio al triangolo formato da Valerio, Sarah e Ary. Mentre Esposito ha raccontato di aver rivisto il suo ex fidanzato e di aver trascorso con lui una notte di passione, la tentatrice ha quasi pianto all’idea di aver perso Ciaffaroni per il quale non ha nascosto di nutrire un forte sentimento. Il confronto è continuato nello studio di Uomini e Donne e ci sono stati dei risvolti davvero eclatanti. Sarah ha mostrato a tutti una lettera scritta da Valerio, ad insaputa di Ary, la quale ha comunque continuato a difendere a spada tratta il suo fidanzato. Lui ha confermato di essere interessato all’ex tentatrice e di aver chiuso per sempre con Esposito. Ma cosa è successo dopo?

Temptation Island, Valerio e Ary innamorati

La lettera che Sarah Esposito ha letto nello studio di Uomini e Donne ha destabilizzato Arianna Mercuri al punto da farle lasciare Valerio Ciaffaroni? A quanto sembra questo colpo di scena non è servito a scalfire i sentimenti dell’ex tentatrice di Temptation Island. Poche ore fa, tutti i protagonisti di questa edizione sono potuti tornare sui social per parlare della loro esperienza, fare dediche e ringraziare i sostenitori.

Arianna ha pubblicato una foto con Valerio che non lascia dubbi, e poi i due si sono mostrati insieme in tempo reale nelle Ig Stories. Insomma, Ciaffaroni ha trovato il suo lieto fine al fianco della giovane romana con la quale condivide anche la fede calcistica. Certo c’è chi è pronto a scommettere che il flirt durerà un battito di ciglia dal momento che Valerio è accusato di non essere mai stato onesto fino in fondo con Mercuri.

Scopri le ultime news su Temptation Island.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Temptation Island
Temptation Island
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Forbidden Fruit Anticipazioni 3 ottobre 2025: Zeynep spinge Alihan con le spalle al muro!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 3 ottobre 2025: Zeynep spinge Alihan con le spalle al muro!
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 ottobre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 ottobre 2025
Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina dopo la rottura: l'indiscrezione fa arrabbiare i fan
news VIP Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina dopo la rottura: l'indiscrezione fa arrabbiare i fan
Amici 25: Penelope in lacrime, la reazione di Maria De Filippi (VIDEO)
news VIP Amici 25: Penelope in lacrime, la reazione di Maria De Filippi (VIDEO)
Beautiful Anticipazioni Puntata del 3 ottobre 2025: Zende in lacrime, tutto gli si ritorce contro?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 3 ottobre 2025: Zende in lacrime, tutto gli si ritorce contro?
La Notte nel Cuore Anticipazioni 2 e 5 ottobre 2025: Nuh e Sevilay in crisi mentre Samet rivela un suo grande segreto!
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni 2 e 5 ottobre 2025: Nuh e Sevilay in crisi mentre Samet rivela un suo grande segreto!
Stefano De Martino e Gerry Scotti: frecciatine incrociate tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
news VIP Stefano De Martino e Gerry Scotti: frecciatine incrociate tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Grande Fratello, Matteo Azzali viene smascherato dalla sua ex: "Ecco cosa ha fatto"
news VIP Grande Fratello, Matteo Azzali viene smascherato dalla sua ex: "Ecco cosa ha fatto"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV