Temptation Island, nessuna crisi per Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri: la relazione procede a gonfie vele

Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri sempre più innamorati. Ecco come procede tra i due protagonisti di Temptation Island.

Come è finita tra Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri dopo il confronto a Uomini e Donne con Sarah Esposito? Tra i due ex protagonisti di Temptation Island nessuna crisi, la love story procede a gonfie vele.

Temptation Island, Ary e Valerio dopo il confronto con Sarah

Il viaggio nei sentimenti di Valerio Ciaffaroni è drasticamente cambiato quando il romano ha deciso di approfondire il rapporto che stava nascendo con Arianna Mercuri, ritrovandosi molto interessato alla bella tentatrice al punto da cedere ad un bacio. Al falò di confronto finale con la fidanzata Sarah Esposito, Valerio ha ammesso di non provare più amore per lei a causa di un rapporto logorato dai tradimenti della ragazza e dal perdono concesso ma mai veramente elaborato.

Nel corso dell’estati ai protagonisti di Temptation Island è stato vietato di tornare sui social, dal momento che si sarebbe stato lo speciale Temptation Island e poi… E poi, a chiarire cosa è successo tra loro alla fine del percorso. L’attenzione del pubblico si è rivolta proprio al triangolo formato da Valerio, Sarah e Ary. Mentre Esposito ha raccontato di aver rivisto il suo ex fidanzato e di aver trascorso con lui una notte di passione, la tentatrice ha quasi pianto all’idea di aver perso Ciaffaroni per il quale non ha nascosto di nutrire un forte sentimento. Il confronto è continuato nello studio di Uomini e Donne e ci sono stati dei risvolti davvero eclatanti. Sarah ha mostrato a tutti una lettera scritta da Valerio, ad insaputa di Ary, la quale ha comunque continuato a difendere a spada tratta il suo fidanzato. Lui ha confermato di essere interessato all’ex tentatrice e di aver chiuso per sempre con Esposito. Ma cosa è successo dopo?

Temptation Island, Valerio e Ary innamorati

La lettera che Sarah Esposito ha letto nello studio di Uomini e Donne ha destabilizzato Arianna Mercuri al punto da farle lasciare Valerio Ciaffaroni? A quanto sembra questo colpo di scena non è servito a scalfire i sentimenti dell’ex tentatrice di Temptation Island. Poche ore fa, tutti i protagonisti di questa edizione sono potuti tornare sui social per parlare della loro esperienza, fare dediche e ringraziare i sostenitori.

Arianna ha pubblicato una foto con Valerio che non lascia dubbi, e poi i due si sono mostrati insieme in tempo reale nelle Ig Stories. Insomma, Ciaffaroni ha trovato il suo lieto fine al fianco della giovane romana con la quale condivide anche la fede calcistica. Certo c’è chi è pronto a scommettere che il flirt durerà un battito di ciglia dal momento che Valerio è accusato di non essere mai stato onesto fino in fondo con Mercuri.

