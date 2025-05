Temptation Island, Mirco Rossi sbotta sui social e difende Alessia Sagripanti dalle accuse: "Tutto ridicolo"

News VIP

Dopo Alessia Sagripanti, anche Mirco Rossi ha deciso di intervenire sui social per raccontare come stanno davvero le cose con l'ex tentatrice di Temptation Island e difenderla dalle pesanti accuse.

Mirco Rossi e Alessia Sagripanti continuano a stare al centro del gossip per la loro situazione sentimentale. A far luce sulla situazione ci ha pensato il ragazzo, che ha deciso di rompere il silenzio sui social e smentire le continue e insistenti voci circa un presunto tradimento ai suoi danni da parte dell'ex tentatrice di Temptation Island.

La verità di Mirco Rossi sulla storia con Alessia Sagripanti

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island, che tornerà prossimamente su Canale 5. Nell'attesa, Mirco Rossi e Alessia Sagripanti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Il motivo? Da giorni, infatti, si vocifera che la loro storia d'amore non stia proseguendo nel migliore dei modi, anzi in molti hanno ipotizzato che alla base ci possa essere un tradimento da parte dell’ex tentatrice del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Stando a quanto riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano, i due non sarebbero più una coppia a causa del tradimento di Alessia. Indiscrezioni pesanti che hanno provocato la reazione della diretta interessata. La Sagripanti, infatti, ha deciso di intervenire sui social e raccontare come stanno realmente le cose tra lei e Mirco: "NESSUNO ha tradito nessuno. La maggior parte delle informazioni sono falsità".

Leggi anche Eliminata la doppia edizione di Temptation Island: la decisione di Mediaset

Dopo Alessia, a far luce sulla situazione ci ha pensato Mirco. Stanco e infastidito dalle insistenti voci che continuano a circolare sui social da giorni circa la sua storia d'amore, l'ex protagonista della passata edizione di Temptation Island è intervenuto per chiarire la sua posizione e difendere la sua fidanzata dalle pesanti accuse:

Ho sbagliato a restare in silenzio fino a questo momento, ma onestamente ho ritenuto questa storia ridicola fin dal primo giorno. Le voci che circolano in questi giorni su Alessia sono false e ingiuste, e vedendo che qualcuno continua a diffondere falsità su di lei e su di me, basandosi su informazioni false e infondate, ricevute da persone che non sanno nulla della nostra storia, credo sia necessario intervenire. Questa situazione sembra alimentata solo dal desiderio di fare gossip e dalla frustrazione personale di chi non ha altro da fare se non tentare di infangarci e metterci l’uno contro l’altro, fallendo. Voglio essere chiaro e dire che sia io che Alessia sappiamo perfettamente come stanno le cose, e per noi questo è sufficiente.

Le ultime indiscrezioni sulla nuova edizione di Temptation Island

Temptation Island è davvero alle porte. La nuova edizione del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia si avvicina, ma con alcune novità. La prima riguarda la location, che non sarà più la Sardegna ma la Calabria. Stando alle ultime indiscrezioni, le riprese inizieranno tra fine maggio e giugno, con la messa in onda fissata a partire da fine giugno in prima serata su Canale 5.

Quest'anno, inoltre, ci sarà un'unica edizione di Temptation Island. Visto il clamoroso successo ottenuto, Mediaset aveva deciso di promuovere una seconda edizione del reality show a settembre, ma sembra che risultati di quella autunnale non erano stati altrettanto soddisfacenti. A confermalo è stato Giuseppe Candela su Dagospia:

Non ci sarà il raddoppio autunnale, Temptation Island sarà ‘unico’ e avrà una sola edizione estiva. A guidare il racconto sarà ancora una volta Filippo Bisciglia e il viaggio nei sentimenti andrà in onda su Canale 5 da fine giugno.

Scopri le ultime news su Temptation Island.