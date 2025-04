Temptation Island, Matteo Vitali rompe il silenzio dopo le dichiarazioni di Siria Pingo: "Ora parlo io"

News VIP

Poche ore fa, Siria Pingo ha annunciato la fine della storia d'amore con Matteo Vitali, con cui ha partecipato a Temptation Island. Adesso, arrivano le parole dell'ex fidanzato sulla rottura: ecco cosa ha rivelato il diretto interessato!

Siria Pingo e Matteo Vitali hanno interrotto la loro relazione, dopo 9 anni di vita insieme e la partecipazione a Temptation Island: ad annunciarlo è stata l'ex protagonista del docu-reality in un'intervista a Lollomagazine.it dopo alcuni rumors su una crisi con il compagno. A distanza di ore dalle dichiarazioni di Silvia, è toccato a Matteo Vitali rompere il silenzio dopo l'annuncio della fine della storia d'amore con Silvia Pingo.

Temptation Island, Matteo Vitali svela come sono andate le cose tra lui e Siria Pingo

A Lollomagazine.it, Siria Pingo aveva rivelato di aver deciso di chiudere con Matteo Vitali dopo una pausa che entrambi avevano deciso fosse necessaria per la loro relazione. In seguito a un litigio, inoltre, Matteo aveva cercato di contattare Siria, ma la ragazza aveva preferito non rispondere ai suoi tentativi di chiarimento, ritenendo che tra loro non ci fosse più nulla da dire. Tuttavia, ci aveva tenuto a precisare Siria, non c'era alcun rancore tra loro e restava da parte di entrambi un grande affetto e rispetto reciproco.

Siria aveva proseguito ritenendo che questo non significava che aver chiuso la sua storia con Matteo fosse stata una passeggiata, perché insieme avevano trascorso 9 anni d'amore e questi non si potevano dimenticare: "In realtà, non ci siamo ancora parlati seriamente su come gestire questa cosa, se renderla pubblica o meno, ma credo che ormai tutti abbiano capito. Avevamo deciso di prenderci una pausa, poi ci siamo rivisti ma il giorno dopo abbiamo litigato. Da allora, non ci siamo più sentiti. Lui ha provato a scrivermi, ma io non me la sono sentita di rispondere. Per adesso credo sia meglio così, lasciarci questo spazio"

Tuttavia, aveva concluso, era diventato necessario per lei doversi allontanare dal fidanzato, ora che aveva compreso i suoi reali sentimenti per Matteo. Quest'ultimo, a distanza di alcune ore dalle dichiarazioni dell'ex fidanzata, ha deciso di intervenire e svelare la sua versione dei fatti.

Temptation Island, Siria Pingo e Matteo Vitali si sono detti addio: la versione dell'ex protagonista del docu-reality

Dimostrando grande maturità e rispetto per l'ex fidanzata, Matteo è intervenuto sui social per chiedere ai followers maggior rispetto per lui e Siria, visto il periodo che stavano vivendo e anche perché la decisione di chiudere era stata reciproca. L'ex protagonista del docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, infatti, ha letto la maggior parte dei commenti negativi e critiche che sono stati rivolti all'ex fidanzata e ha deciso di rivelare non solo come sono andate le cose tra loro, ma anche spezzare una lancia a favore di Siria.

Matteo ha ribadito che si era trattata di una decisione presa di comune accordo, derivata da un momento di grande difficoltà che la loro coppia stava vivneo: "Adesso parlo io perché qui la situazione sta andando fuori controllo nei confronti di Siria. Io mi vergogno per le cose che leggo sotto i suoi post o nei messaggi privati insulti di ogni genere. Siamo stati noi due a decidere di allontanarci non è stata una decisione sua o mia ma nostra… eravamo in un momento difficile e abbiamo deciso così". Matteo ha affermato che questo non autorizzava i followers a scagliarsi contro l'ex fidanzata, dato che Siria non era colpevole di nulla e ha chiesto maggior rispetto per la loro situazione:

"Ma non vi autorizzo a scriverle messaggi di insulti nei sui confronti per come è andata la nostra storia, perché non se lo merita e per di più non siete nessuno per giudicarla. NON AVETE RISPETTO PER NOI E PER LA NOSTRA SITUAZIONE. Siete solo bravi a giudicare"

