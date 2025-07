Temptation Island, Marco fugge dal villaggio dei fidanzati: arriva la reazione di Ciro Petrone

News VIP

Marco, uno dei protagonisti di Temptation Island, è fuggito dal villaggio dei fidanzati. Ma prima di lui, a compiere un gesto simile è stato Ciro Petrone: ecco come ha commentato la vicenda.

Marco è uno dei protagonisti dell'attuale edizione di Temptation Island: fidanzato con Denise, nella puntata del docu-reality andata in onda su Canale 5 ieri sera, mercoledì 23 luglio, Marco è fuggito dal villaggio dei fidanzati. Involontariamente, ha emulato il gesto che fece anni fa Ciro Petrone, storico ex protagonista del programma condotto da Filippo Bisciglia. Ecco come ha reagito Petrone a questo episodio.

Temptation Island, Marco fugge dal villaggio dei fidanzati per vedere Denise

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island, abbiamo assistito alla fuga di Marco dal villaggio dei fidanzati nella speranza di vedere Denise. La ragazza, fin dal suo arrivo, ha attirato l'attenzione del single e tentatore Flavio Ubirti, che non ha perso tempo a cercare di avvicinarla. I due, nella puntata andata in onda ieri sera, mercoledì 23 luglio, hanno vissuto un momento di forte intesa, culminato con alcune rivelazioni di Denise nei confronti del fidanzato Marco. Le parole di Denise sono state molto forti e hanno lasciato di stucco il pubblico: "Con lui, non ricordavo più una giornata passata a ballare e cantare. Ho una cosa dentro di me che mi tiene sempre triste, come se non avessi più motivo per gioire. Credo che Marco non sappia cosa vuol dire amare".

Le dichiarazioni della fidanzata hanno sconvolto e fatto infuriare Marco, che si è anche visto "rimpiazzare" da Flavio: quest'ultimo, infatti, ha chiesto a Denise un appuntamento e la ragazza ha apprezzato le premure e il tempo trascorso insieme, tanto da mettere ancora più in dubbio i sentimenti per Marco. Perse del tutto le staffe, Marco ha deciso di correre via dal villaggio dei fidanzati e cercare di incontrare Denise.

La sua fuga è stata bloccata dalla produzione del reality, che ha rincorso Marco lungo la spiaggia per impedirgli di raggiungere Denise. Marco, però, non si è arreso e ha chiesto il falò di confronto con la fidanzata e il tentatore. Un falò che si è concluso con la decisione di Marco di chiudere la sua storia con Denise, perché incapace di superare quanto accaduto. L'episodio della fuga dal villaggio dei fidanzati non è stato però un unicum, ma si è già verificato qualche anno fa con Ciro Petrone, che ha commentato la vicenda sui social

Temptation Island, Ciro Petrone commenta l'episodio della fuga di Marco dal villaggio dei fidanzati!

I fan di Temptation Island ricorderanno sicuramente l'episodio della fuga dal villaggio dei fidanzati di Ciro Petrone per raggiungere Federica, la sua storica fidanzata. All'epoca, Ciro con la sua corsa a perdifiato lungo la spiaggia sarda, inseguito dai cameramen, ha regalato un momento indimenticabile al pubblico, tanto da diventare un meme.

Quando, nel corso della quarta puntata, andata in onda ieri sera, si è verificato il medesimo episodio con Marco, l'ex protagonista di Temptation Island non ha potuto non commentare quanto accaduto sui social.

Ciro Petrone ha, infatti, seguito la puntata di Temptation Island e ha postato sui scoail uno scatto della puntata che ritrae Marco mentre fugge sulla spiaggia. In maniera molto eloquente, Ciro ha postato un'emoji che mostra chiaramente l'esasperazione per un episodio che lo ha visto protagonista anni fa e di cui, chissà, forse, potrebbe anche essersi pentito.

Scopri le ultime news su Temptation Island