Temptation Island, Manuela Carriero vittima di body shaming: la reazione dell'ex tronista di Uomini e Donne

Manuela Carriero presa di mira sui social per il suo aspetto fisico. L'ex protagonista di Temptation Island e Uomini e Donne replica per le rime.

Protagonista di Temptation Island poi di Uomini e Donne, attualmente innamoratissima del suo fidanzato Francesco Chiofalo, Manuela Carriero è stata presa di mira per il suo aspetto fisico su Instagram. Lei non ci sta e replica al body shaming ricevuto.

Temptation Island, Manuela Carriero vittima di Body Shaming

Grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, Manuela Carriero è diventata un volto molto amato dal pubblico di Canale 5, tanto che Maria De Filippi ha voluto darle l’occasione di provare a cercare l’amore nello studio di Uomini e Donne. L’esperienza le ha portato tanti fan ma non l’ha condotta all’amore, almeno fino quando Manuela non ha incontrato Francesco Chiofalo. Inizialmente la loro era una semplice amicizia, dato che lui era fidanzato con Drusilla Gucci, ma poi si è trasformata in qualcosa di più quando Lenticchio è tornato single. Con amore e pazienza, Francesco ha corteggiato Manuela che usciva da poco da un rapporto turbolento e alla fine l’ha conquistata, facendole capire che c’è ancora qualcuno disposto ad amarla senza riserve.

Dopo essersi candidati per Temptation Island, dove entrambi sono già stati protagonisti e dove vorrebbero tornare per mettersi alla prova vivendo nuove emozioni, Manuela e Francesco si sono lasciati fotografare insieme al mare ma i dolci scatti sono diventati il pretesto per gli haters di criticare il corpo della pugliese.

Temptation Island, Manuela si difende dalle critiche

Sul web non è difficile incontrare leoni da tastiera pronti a criticare tutto ciò che riguarda i Vip, soprattutto il loro aspetto fisico. Manuela Carriero, ex protagonista di Temptation Island e Uomini e Donne, ha pubblicato dolci scatti con il fidanzato Francesco Chiofalo su Instagram ma c’è chi ha pensato che, invece che celebrare l’amore, sarebbe stato meglio provare a ferirla per il suo aspetto fisico. Un utente, infatti, ha fatto notare la sua cellulite e il peso forma secondo lui errato, e lei ha sbottato replicando:

“Siamo proprio circondati da mer*a. Vi prego spiegatelo voi a questo individuo che per eliminare la cellulite non serve mettersi a dieta. Comunque io mi piaccio così con la cellulite, le smagliature e il c**o flaccido”.

Ora, che ognuno abbia il proprio prototipo di bellezza è sacrosanto, ma non sentiamo l’esigenza di conoscere l’opinione altrui sul nostro corpo. Poi, aggiungiamo, criticare una ragazza bella e solare come Manuela è davvero folle, segno del fatto che molte persone sono profondamente frustrate.

