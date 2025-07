Temptation Island, Francesco Chiofalo e Manuela Carriero pronti a tornare nel programma

News VIP

Francesco Chiofalo e Manuela Carriero raccontano come si sono innamorati, poi si candidano per Temptation Island.

Francesco Chiofalo e Manuela Carriero sono super innamorati. La coppia racconta come è nata la loro storia d’amore, parlando anche della reazione di Drusilla Gucci, ex di Lenticchio, per poi candidarsi a Temptation Island. Ecco cosa hanno svelato.

Temptation Island, Francesco Chiofalo e Manuela Carriero innamorati

Dopo la fine della love story con Drusilla Gucci, Francesco Chiofalo e Manuela Carriero sono usciti allo scoperto come nuova coppia ufficiale e non sono mancate le critiche. La coppia, tuttavia, è davvero innamorata anche se al momento Manuela non vuole convivere con Francesco, e si gode il tempo insieme pubblicando divertenti e romantici contenuti su Instagram, dove entrambi sono molto attivi. Intervistati da Eva Tremila, Manuela e Francesco hanno raccontato la nascita della loro storia d’amore, nata dopo che entrambi hanno preso parte a Temptation Island seppur in due edizioni diverse.

Chiofalo, infatti, era approdato nel reality show di Canale 5 con l’allora fidanzata Selvaggia Roma, mentre anni dopo Manuela ha lasciato il fidanzato Stefano Sirena per il senatore Luciano Punzo con il quale tuttavia non ha funzionato, tanto da spingerla a mettersi alla prova come tronista a Uomini e Donne. A raccontare come è nata la love story è stato Chiofalo che ha spiegato che lui e Manuela erano già amici, incontrandosi a vari eventi, e che lui l’aveva notata immediatamente. Dunque, è vero quel che si mormora ovvero che Chiofalo e Carriero hanno preso a vedersi mentre lui era ancora fidanzato con Drusilla Gucci?

“Drusilla ha preso molto male questo mio nuovo rapporto, nonostante mi abbia lasciato lei dopo tre anni senza un vero perché. La nostra era una conoscenza lavorativa… Quando Drusilla mi ha lasciato, ho cominciato a frequentarla da uomo libero. Sono una persona seria, ho sempre amato e rispettato Drusilla, la nuova storia è iniziata dopo la nostra rottura”.

Questa la spiegazione di Francesco che ha voluto sottolineare di non aver mai mancato di rispetto a Drusilla, che lo ha lasciato di sua spontanea volontà e non per un tradimento. Ma quanto ci ha messo Lenticchio a conquistare la sua bella? Ecco cosa ha svelato Manuela.

Temptation Island, Manuela e Francesco si candidano per il programma

Manuela Carriero e Francesco Chiofalo sono una coppia molto unita e innamorata, con tanti progetti condivisi. Ma come ha fatto Lenticchio a conquistare l’ex tronsita di Uomini e Donne? Carriero ha raccontato che il romano l’ha corteggiata per ben quattro mesi, rispettando i suoi tempi, essendo sempre gentile con lei, che usciva da una storia d’amore che l’aveva molto turbata. Francesco, insomma, è stato in grado di farle tornare fiducia nel genere maschile, riservandole tante attenzione e mostrandosi generoso.

Proprio lei, del resto, poche settimane fa ha compiuto gli anni e ha ammesso di aver ricevuto dei regali molto costosi dal suo fidanzato, che per lei non ha mai badato a spese. Infine, parlando dei loro progetti futuri, Francesco e Manuela hanno fatto un appello alla redazione di Temptation Island, ammettendo che vorrebbero mettersi alla prova nel reality show condotto da Filippo Bisbiglia, dove entrambi sono già stati protagonisti seppur in edizioni diverse.

PH Daniele Conte

