Temptation Island, Manuel Maura svela la verità sul riavvicinamento a Francesca Sorrentino: "Non stiamo insieme, ma.."

L'ex protagonista di Temptation Island, Manuel Maura, rompe il silenzio e racconta tutta la sua verità sulle voci di un riavvicinamento tra lui e Francesca Sorrentino al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara.

Ritorno di fiamma tra Manuel Maura e Francesca Sorrentino? A far luce sulla situazione ci ha pensato l'ex protagonista della edizione di Temptation Island che, in un'intervista rilasciata a Fanpage, ha raccontato la verità sul riavvicinamento avvenuto tra loro al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara.

Ritorno di fiamma tra Manuel Manuel Maura e Francesca Sorrentino? Parla lui

Manca poco alla terza puntata della 13esima edizione di Temptation Island, che andrà in onda stasera su Canale 5. Al timone, come sempre, ci sarà l'amatissimo Filippo Bisciglia, che accompagnerà le sette coppie nel loro viaggio nei sentimenti: Valentina e Antonio, Alessio e Sonia M., Maria Concetta e Angelo, Simone e Sonia B., Denise e Marco, Lucia e Rosario, Sarah e Valerio.

In attesa di scoprire cosa succederà nel prossimo appuntamento, due ex protagonisti del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 sono tornati al centro dell'attenzione mediatica per il loro riavvicinamento inaspettato. Stiamo parlando di Francesca Sorrentino e Manuel Maura, che al matrimonio dei loro amici Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono stati visti in atteggiamenti confidenziali.

Manuel svela la verità sul rapporto con Francesca

Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono stati tra le coppie più chiacchierate di Temptation Island. I due hanno deciso di mettere alla prova il loro amore nel villaggio delle tentazioni e sembravano essere riusciti a superare le varie difficoltà. A luglio 2024, però, arrivò la rottura definitiva, che spinse la ragazza ad accettare la proposta di Maria De Filippi di salire sul trono di Uomini e Donne. Accantonata anche l'esperienza come tronista, le voci sui loro riavvicinamenti hanno continuato a rincorrersi.

Proprio negli ultimi giorni, i due ex protagonisti di Temptation Island sono stati paparazzati insieme al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, facendo entusiasmare tutti i loro fan che hanno iniziato a sperare in un ritorno di fiamma. A raccontare la verità ci ha pensato Manuel in un'intervista rilasciata a Fanpage. "Non c'è stato alcun ritorno di fiamma, io sono single e anche lei lo è" ha dichiarato il ragazzo, che ha poi spiegato come stanno realmente le cose tra loro:

Francesca ha avuto un problema con il vestito, le si è rotta la zip e ha rischiato di restare mezza nuda. Io, conoscendola, so che situazioni del genere le creano ansia e quindi mi sono offerto di aiutarla, visto che gli altri erano impegnati per le nozze. Le sono stato vicino e alla fine sono riuscito a risolvere il problema, per questo siamo usciti dalla chiesa. Eravamo seduti al tavolo insieme agli altri ex di Temptation Island, c'era Davide e anche la sua ex Alessia Bottiglia. Siamo stati in gruppo tutta la giornata. Mi era stato chiesto se per me fosse un problema, ma ho risposto di no. Tra noi non c'è astio e non ce ne sarà mai. Un riavvicinamento? Non è una cosa che escludo a priori. Ma al momento non stiamo insieme.

