Temptation Island, Filippo Bisciglia svela: "Le donne sono più forti, non hanno paura di mostrare i propri sentimenti"

L'amatissimo conduttore Filippo Bisciglia commenta l'incredibile successo di Temptation Island e rivela il suo pensiero sulle coppie che decidono di mettere in gioco i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni.

Manca sempre meno alla nuova puntata di Temptation Island, che andrà in onda giovedì 17 luglio 2025. Nell'attesa, l'amato conduttore Filippo Bisciglia ha rilasciato un'intervista in cui ha colto l'occasione per replicare a chi definisce “trash” il fortunato docu-reality delle tentazioni di Canale 5.

Le parole di Filippo Bisciglia sulle fidanzate e fidanzati di Temptation Island

Cresce l'attesa per la terza puntata della 13esima edizione di Temptation Island, che andrà in onda giovedì 17 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Sette le coppie ancora in gioco nel villaggio in Calabria: Valentina e Antonio, Alessio e Sonia M., Maria Concetta e Angelo, Simone e Sonia B., Denise e Marco, Lucia e Rosario, Sarah e Valerio. Chi di loro riuscirà a resistere alle tentazioni e salvare la propria relazione?

In attesa di scoprire cosa succederà nel prossimo appuntamento, Filippo Bisciglia ha rilasciato un'intervista a Repubblica in cui ha parlato del rapporto che nasce con le coppie durante il docu-reality delle tentazioni e svelato il motivo per cui, secondo lui, gli uomini si lasciano andare con più facilità nel villaggio, commettendo anche degli errori, rispetto alle loro compagne:

Si affezionano e io mi affeziono a loro. Durante i falò non mi metto in mezzo, faccio vedere i video, ma non posso direzionare nessuno. Intervengo se ci sono frasi offensive. Ognuno lascia qualcosa dentro di me. Mi emoziono, a volte piango, menomale che non mi riprendono in quel momenti. Le donne sono più forti e non hanno paura di mostrare i propri sentimenti. In queste 12 conduzioni, le fidanzate hanno avuto il coraggio di baciare i tentatori davanti alle telecamere. Gli uomini no, si vergognano e si nascondono. Quando una donna vuole lasciare un uomo ci mette un minuto, un uomo cinque anni. Lo dico alla romana: siamo un po’ bambacioni…

Filippo Bisciglia commenta il successo di Temptation Island

Dopo aver detto la sua sui protagonisti, Filippo Bisciglia ha parlato del successo di Temptation Island e replicato anche a chi lo definisce una trasmissione "trash". Anche quest’anno, infatti, il docu-reality delle tentazioni di Canale 5 non ha deluso le aspettative del pubblico, anzi ha registrato ascolti record. "È un appuntamento estivo ed è bello attenderlo" ha dichiarato il conduttore, che ha poi spiegato:

È trash quello che circonda la trasmissione, i commenti. Il pubblico si svaga, tecnicamente il programma non è trash neanche nella più piccola inquadratura. Siamo molto attenti, parliamo di sentimenti. Tutti abbiamo vissuto, stiamo vivendo o vorremmo vivere quello che, anche in maniera esagerata, vivono le coppie. Ho 48 anni, di storie ne ho viste tante, le coppie si assomigliano nella vita. Le motivazioni per cui discutono sono la gelosia, le bugie, i tradimenti. Una cosa che fa impazzire, è quando si tocca la famiglia: se parli male di mamma e papà, sono guai. Se prima spalmare la crema sulla schiena di una tentatrice poteva essere un problema, oggi, nel 2025, è superato. Le parole fanno molto più male.

