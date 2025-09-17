Temptation Island… E poi: ascolti in calo per lo spin-off, ecco perché il pubblico si è stancato

News VIP

Lo spin-off di Temptation Island andato in onda lunedì 15 settembre, ha avuto un significativo calo di share pur posizionandosi al primo posto nella serata priva però di controprogrammazione competitiva.

Lunedì 15 settembre è andata in onda la prima delle due puntate di Temptation Island… E poi…, lo spin-off che ha raccontato come sono andate a finire le storie delle coppie tre mesi dopo le registrazioni del programma. Un appuntamento molto atteso, sulla carta capace di cavalcare il successo del reality estivo, ma che invece si è rivelato una mezza delusione dal punto di vista degli ascolti.

Temptation Island… E poi…, troppo allungato e poco incisivo

Se le ultime puntate del programma principale avevano registrato numeri record, crescendo di settimana in settimana fino a toccare il picco della finale con 4.790.000 telespettatori e il 33,66% di share, lo spin-off si è fermato a 2.804.000 telespettatori, pari al 20,01% di share. Un vero e proprio crollo se confrontato con l’andamento della stagione.

La sensazione è che si sia voluto “allungare il brodo”, proponendo uno spin-off che forse non aveva la stessa forza narrativa del programma madre. Se durante l’estate il pubblico ha seguito con passione i falò, le discussioni e i colpi di scena, questa nuova formula ha dato l’impressione di voler tirare troppo la corda. Molti spettatori, probabilmente, si aspettavano rivelazioni forti e nuove dinamiche, trovandosi invece davanti a un racconto che, in parte, ripeteva dinamiche già note.

A pesare sugli ascolti c’è stato anche un altro fattore: i numerosi spoiler circolati sul web. Già da settimane, infatti, erano emerse indiscrezioni sugli sviluppi delle coppie, riducendo la curiosità e l’effetto sorpresa, che rappresentano da sempre uno dei punti di forza di Temptation Island.

Cosa succederà nella prossima puntata

Nonostante il calo, lo spin-off non è ancora finito. Nella seconda puntata, prevista per lunedì 22 settembre, scopriremo come sono andate a finire le storie di altre quattro coppie: Angelo Scarpata e Maria Concetta Schembri, Antonio Panico e Valentina Riccio, Simone Margagliotti e Sonia Barrile e infine Alessio Loparco e Sonia Mattalia. Un appuntamento che dovrà cercare di riconquistare il pubblico, anche se la sfida appare complessa dopo il netto ridimensionamento dei dati Auditel.

