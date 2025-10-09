TGCom24
Temptation Island, Lucia Ilardo fa una rivelazione su Rosario Guglielmi: ''L’ho bloccato''

Irene Sangermano

Lucia Ilardo ha deciso di bloccare Rosario Guglielmi sui social. Ecco cosa ha rivelato l’ex protagonista di Temptation Island.

Temptation Island, Lucia Ilardo fa una rivelazione su Rosario Guglielmi: ''L’ho bloccato''

Nelle ultime ore, Lucia Ilardo è tornata a parlare di Rosario Guglielmi. I due protagonisti di Temptation Island si sono lasciati nel peggiore dei modi e ora lei annuncia di aver preso una forte decisione, bloccando Rosario sui social.

Temptation Island, Lucia torna a parlare di Rosario

Occhi puntati su Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi. I due protagonisti di Temptation Island ci hanno riservato tantissimi colpo di scena durante il loro percorso ma, soprattutto, dopo la fine del programma. Ma partiamo con ordine. Lucia e Rosario si iscrivono a Temptation Island perché hanno difficoltà di coppia derivate dalla volontà di Ilardo di andare a convivere e la reticenza di Rosario. Nel corso della loro avventura, Rosario ha ammesso di non sentirsi ancora pronto per questa esperienza a causa delle sue relazioni passate mentre Lucia si è avvicinato ad un tentatore per farlo ingelosire, sperando in una reazione forte da parte del fidanzato.

Alla fine, durante il falò di confronto, Lucia e Rosario hanno fatto pace e hanno deciso di andare a convivere. Poi il primo colpo di scena quando, durante l’intervista con il mese dopo a Filippo Bisciglia, uno dei tentatori ha rivelato che lui e Lucia si sono visti di nascosto e Rosario l’ha lasciata. La situazione non è migliorata neppure nel corso dei mesi e nell’ultimo speciale, Rosario ha accettato anche di diventare nuovo tronista di Uomini e Donne. Ruolo che ha dovuto abbandonare prima di iniziare quando Lucia ha svelato il loro incontro intimo dopo che lui aveva già accettato il ruolo offerto da Maria De Filippi. Cosa succede ora? A svelarlo è Ilardo.

Temptation Island, Lucia ha bloccato Rosario

Cosa è successo tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi dopo che lei ha fatto sfumare all’ex fidanzato la possibilità di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne? L’ex protagonista di Temptation Island ha ammesso di aver preso una forte decisione su Rosario, ovvero l’ha bloccato sui social e ha fatto intendere che ci sono delle motivazioni molto importanti.

“In realtà sono dieci giorni che la situazione è questa: io e Rosario non ci seguiamo. Ho deciso per mio la scelta di bloccare qualsiasi suo account, non sono pazza, non sono matta, un giorno magari vi spiegherò il perché”.

Lucia ha fatto questa rivelazione su Rosario, tornato sui social dopo la figuraccia a Uomini e Donne, e così è chiaro che tra loro non ci potrà essere un ritorno di fiamma. Non che ci fossero dubbi dato che Lucia è stata avvistata con altri tentatori, mentre Rosario difficilmente potrà perdonarla per averlo smascherato così pubblicamente.

Guida TV