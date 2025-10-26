Temptation Island, Lucia Ilardo pronta a lavorare nel mondo dello spettacolo?

News VIP

Lucia Ilardo, ex volto di Temptation Island, fa un annuncio curioso: ecco quale professione del mondo dello spettacolo sta studiando con passione.

Lucia Ilardo torna al centro dell’attenzione. L’ex protagonista di Temptation Island, infatti, ha rivelato su Instagram di aver intrapreso un nuovo percorso di studio che potrebbe portarla a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Temptation Island, Lucia Ilardo torna a studiare

Grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island, Lucia Ilardo ha conosciuto una forte notorietà sui social vedendo la sua pagina Instagram crescere in pochissimi giorni e arrivare a oltre 94mila followers. Il percorso di Lucia è stato molto particolare del resto e ancora oggi crea non poca polemica. Entrata nel cast del programma per convincere il fidanzato Rosario Gugliemi ha mettere fine alla distanza che li separa e intraprendere finalmente una convivenza a Milano, Lucia sembrava aver raggiunto il suo scopo, non fosse che Filippo Bisciglia l’ha smascherata durante le interviste del mese dopo, grazie al video messaggio di uno dei tentatori che ha raccontato il loro incontro segreto.

Rosario l’ha piantata in asso ma lei si è consolata con altri tentatori, trascorrendo l’estate da single, non senza tornare periodicamente da Rosario per capire se tra loro ci sarebbe potuto essere un vero ritorno di fiamma. Arriviamo a settembre quando Guglielmi viene nominato nuovo tronista di Uomini e Donne ma non fa in tempo neppure ad accarezzare il trono rosso più popolare della tv italiana, che Lucia spiffera di aver avuto con lui un incontro intimo e Maria De Filippi lo caccia via. Nelle ultime settimane, Lucia e Rosario si sono rivisti, dopo che lei ha pubblicato alcune dediche social molto romantiche, e sembra che Ilardo sia davvero pentita e pronta a farsi perdonare per tornare insieme. Nel frattempo, la ragazza sta studiando per una carriera nel mondo dello spettacolo e, ad annunciarlo, è proprio lei su Instagram.

Temptation Island, Lucia Ilardo presto in radio?

Lucia Ilardo ha deciso di aggiornare le sue fan su Instagram, svelando quale carriera sta provando ad intraprendere grazie ad un corso di formazione, che le permetterà di lavorare nel mondo dello spettacolo ma non in televisione come molti avrebbero pensato. L’ex protagonista di Temptation Island, infatti sta studiando per diventare una speaker radiofonica ed è davvero entusiasta di questo progetto.

“Ragazzi, super contenta della prima lezione di conduzione radiofonica! È stato davvero emozionante tanto da farmi inciampare sulle parole un paio di volte! Ma fa parte del gioco: è il bello della diretta, della spontaneità, dell’autenticità. La radio ha qualcosa di magico: parlare a chi non ti vede, ma ti ascolta davvero. Arrivare con la voce, con le emozioni, con le pause. E’ intimo e potente allo stesso tempo. Da qui fino a dicembre, con un prof niente male e dei compagni di corso super sul pezzo, Stay on Air”.

Ha spiegato Lucia nelle sue Ig Stories. Ilardo ci ha tenuto anche a far sapere che, a dispetto dei pettegolezzi, Rosario Guglielmi la chiama ancora e infatti, mostrando le ultime chiamate fatte e ricevute dall’amica Sarah Esposito, Lucia non ha tagliato anche quella con il suo ex fidanzato.

Scopri le ultime news su Temptation Island.