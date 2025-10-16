Temptation Island, Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi si sono rivisti: lei tenta di riconquistarlo!

News VIP

Sembra che Lucia Ilardo non si sia arresa e voglia riconquistare Rosario Guglielmi. Ecco cosa succede tra i due protagonisti di Temptation Island.

Cosa succede tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi? Sembra che i due protagonisti di Temptation Island, dopo la burrascosa rottura, si siano rivisti recentemente. Ecco tutti i dettagli sull’indiscrezione inaspettata.

Temptation Island, Lucia e Rosario: nuovi aggiornamenti

Continuano le indiscrezioni su Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi. Il loro percorso a Temptation Island ha tenuto i fan con gli occhi incollati allo schermo, ricco di colpi di scena e momenti inaspettati, come quando Filippo Bisciglia ha mostrato a Rosario il video di uno dei tentatori, che ha confessato di aver visto di nascosto Lucia perché lei si sentiva confusa sul loro rapporto. Rapporto che non avrebbe neppure dovuto esserci dato che Lucia e Rosario sono usciti insieme dal programma di Canale 5. Ma non è tutto.

Lucia ha visto altri tentatori mentre Rosario rifletteva sulla loro relazione, giungendo alla conclusione che non ci sarebbe stato spazio per un ritorno di fiamma dato che lui non avrebbe più potuto fidarsi della sua ex fidanzata. Proprio lei, qualche settimana dopo, gli ha impedito di salire sul trono di Uomini e Donne offerto da Maria De Filippi, rivelando di aver avuto rapporti intimi dopo che Rosario aveva accettato la proposta della presentatrice. Insomma, una situazione complicata che non ha smesso di stupirci, fino a qualche giorno fa quando Lucia ha fatto una dedica social a Rosario, dopo aver rivelato di averlo bloccato, ammettendo di sentirne fortemente la mancanza. Dedica che Guglielmi non ha commentato in pubblico ma che sembra averlo portato a scegliere di rivedere l’ex un’ultima volta. Ecco cosa è successo.

Temptation Island, Lucia e Rosario si sono rivisti

Dopo la dedica social che ha spiazzato tutti i fan di Temptation Island, dato che solo pochi giorni prima Lucia Ilardo aveva annunciato di aver bloccato su tutti i social il suo ex fidanzato Rosario Guglielmi, sembra che i due si siano rivisti. A riportare l’indiscrezione è Lollo Magazine dove leggiamo che Lucia e Rosario si sono incontrati di recente ma tra loro non c’è stato nulla, nessun gesto affettuoso, nessun braccio, insomma nulla che faccia pensare che la coppia potrebbe presto tornare insieme.

Sembra che Lucia abbia intenzione di riaccendere la passione con Rosario e per questo stia tentando il tutto per tutto per avere un contatto con lui, arrivando ad aspettarlo anche sotto casa. Sempre secondo l’indiscrezione che riportiamo, Lucia avrebbe provato a lasciare bigliettini e alcuni regali a Rosario per convincerlo a concedere una seconda possibilità alla loro love story. Tentativi, almeno per il momento, totalmente vani dato che Guglielmi rimane trincerato nella sua decisione.

