Temptation Island, come è finita tra Antonio e Valentina? La segnalazione shock, c’entra Maria De Filippi

Prime segnalazioni su Antonio e Valentina, una delle coppie più chiacchierate della nuova edizione di Temptation Island. Ecco come è finita tra loro.

Il viaggio nei sentimenti delle coppie della nuova edizione di Temptation Island è appena iniziato eppure il pubblico è già con il fiato in sospeso, in particolare per alcuni protagonisti che si stanno facendo notare. Antonio e Valentina incuriosiscono e dividono ed ecco le prime segnalazioni sull’epilogo della loro avventura nel reality show di Canale 5. Spunta anche il nome di Maria De Filippi!

Temptation Island, segnalazione su Antonio e Valentina

La nuova edizione di Temptation Island sta tenendo i fan con il fiato sospeso e gli occhi incollati allo schermo, e lo dimostrano i dati dello share che premiano a pieni voti il reality show condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. In attesa della nuova puntata, anzi del doppio appuntamento con Temptation Island dato che il programma raddoppia questa settimana, il pubblico ha iniziato a farsi la propria opinione sulle coppie di questa stagione. Antonio Panico e Valentina Riccio, in particolare, hanno attirato l’attenzione degli spettatori per la loro storia molto particolare. I due stanno insieme da circa un anno ma la relazione è iniziata nel peggiore dei modi, dato che lui aveva una relazione parallela con un’altra donna mentre già stava con lei.

A causa di questo, Valentina non riesce a fidarsi completamente di Antonio e nel corso della prima puntata ha mosso parecchie accuse nei suoi confronti descrivendolo come un uomo privo di iniziativa e autonomia, che sta con lei solo per convenienza perché abitano insieme nella casa di lei insieme ai suoi figli. Antonio si è mostrato subito interessato a farsi conoscere dalle single e Valentina non ha gradito. Ma come sarà finito il loro viaggio nei sentimenti? Ecco che arriva una prima segnalazione.

Temptation Island, come è finita tra Antonio e Valentina?

Ammettiamolo, quando abbiamo scoperto il motivo che ha spinto Antonio Panico e Valentina Riccio a prendere parte alla nuova stagione di Temptation Island, tutti abbiamo pensato che questa coppia partiva sconfitta in partenza. Il loro debutto nel reality show condotto da Filippo Bisciglia ha attirato l’attenzione del pubblico di Canale 5, e tutti sono curiosi di scoprire come andrà a finire tra loro. Nel frattempo, arriva la prima segnalazione sulla coppia direttamente da una fan di Deianira Marzano, che ha riportato quanto sa all'esperta di gossip su Instagram.

"Tramite un amico stretto di Antonio ho saputo che lui e Valentina non si sono lasciati e che a fine programma Maria De Filippi lo abbia preso a lavorare (non so in che vesti)”.

Insomma, sembra che Antonio e Valentina alla fine abbiano tratto vantaggio dal viaggio nei sentimenti offerto dall’esperienza come protagonisti di Temptation Island ma non è tutto. Maria De Filippi sarebbe intervenuta personalmente per offrire un lavoro ad Antonio, così da aiutarlo anche nell’economia domestica, superando un grande scoglio nella relazione con Valentina che gli ha rinfacciato di non aiutare economicamente in casa. Cosa ne pensate? Al momento questa rimane una segnalazione dato che non si hanno ancora certezze sulle coppie fino alla fine del programma.

