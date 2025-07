Temptation Island, Lino Giuliano spera ancora di poter entrare al GF: "Alfonsino sa che solo io posso..."

News VIP

Nonostante l'esclusione dello scorso anno dal GF, Lino Giuliano non demorde e lancia un appello ad Alfonso Signorini: ecco cosa ha dichiarato l'ex protagonista di Temptation Island.

Lino Giuliano continua a far parlare di sé: l'ex protagonista di Temptation Island, infatti, non demorde e sembra ancora convinto di poter entrare al Grande Fratello. Rispondendo alle domande di alcuni fan sui social, Lino ha dichiarato di essere pronto a varcare la porta rossa della Casa più spiata d'Italia e ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini, il conduttore del reality show di Canale 5.

Temptation Island, Lino Giuliano spera ancora di poter entrare al GF

Dopo l'esperienza nel docu-reality dei sentimenti, al quale ha preso parte insieme all'ex fidanzata Alessia Pascarella, con la quale ha chiuso da poco una storia di tira e molla continui, Lino Giuliano spera ancora di poter entrare al GF. Il barbiere e aspirante artista partenopeo avrebbe dovuto varcare la soglia della Casa del GF già lo scorso anno, ma la sua partecipazione è stata poi annullata dopo che si era reso protagonista di alcuni insulti omofobi rivolti all'influencer Enzo Bambolina.

Nonostante le scuse, arrivate dopo che i suoi commenti avevano sollevato un polverone mediatico, e l'ammissione che a scrivere quel commento era stato qualcuno del suo entourage, Lino Giuliano è stato squalificato ancor prima dell'inizio del reality, con l'annuncio dato da Signorini nel corso della prima puntata del Grande Fratello. A distanza di quasi un anno, però, Lino Giuliano sembra aver deciso di riprovarci e rispondendo alle domande dei fan sui social ha ammesso di essere pronto a mettersi in gioco nella Casa più spiata d'Italia.

L'ex protagonista di Temptation Island si è anche spinto a lanciare un appello al conduttore di Canale 5, lanciandogli una sorta di sfida. Funzionerà questa sua tattica per attirare l'attenzione di Alfonso Signorini?

Temptation Island, l'appello di Lino Giuliano ad Alfonso Signorini: "Alfonsino sa che..."

A distanza di quasi un anno dalla mancata esperienza al GF, l'ex protagonista di Temptation Island, Lino Giuliano, continua a coltivare il sogno di essere un concorrente del reality show di Canale 5. Sui social, infatti, rispondendo alle domande dei followers, non solo Lino si è candidato come futuro tronista - "non appena sarò libero mentalmente" - ma ha anche lanciato un appello ad Alfonso Signorini, nella speranza di farsi riaccettare nella Casa del GF.

Lino Giuliano era stato squalificato dal reality show a causa dei suoi commenti omofobi e rapidamente la sua partecipazione era sfumata, senza che se ne sentisse la mancanza. Tuttavia, l'ex protagonista di Temptation Island coltiva ancora la speranza di poter varcare la porta rossa della Casa e ha deciso di lanciare il suo personale appello a Signorini, ricordandogli delle sue qualità come intrattenitore, oltre ad ammettere che la mancata partecipazione al GF è stata vissuta da lui come un "momento di crescita personale":

"Metodo di crescita personale. Ma Alfonsino lo sa che se vuole divertimento ha bisogno di me, del pazzo di Temptation Island. Solo io posso combattere le sue dinamiche"

