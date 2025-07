News VIP

L'ex protagonista di Temptation Island, Lino Giuliano, ha rivelato di aver deciso di chiudere la relazione con Alessia Pascarella: ecco per quale motivo.

Lino Giuliano e Alessia Pascarella, ex protagonisti della precedente edizione di Temptation Island, si sono nuovamente detti addio: a rivelarlo, sulla sua pagina Instagram, è stato Lino Giuliano. Il napoletano ha rivelato che i motivi che l'hanno spinto a chiudere la sua storia con Alessia sono dipesi dal comportamento dell'ex, che lui ha giudicato irrispettoso. Non si è fatta attendere la replica di Alessia Pascarella.

Temptation Island, Lino Giuliano rivela: "Ho chiuso con Alessia, mi ha mancato di rispetto"

Lino Giuliano e Alessia Pascarella sono stati tra i protagonisti della precedente edizione estiva di Temptation Island: nel corso dei 21 giorni del percorso sull'isola delle tentazioni, Lino si era avvicinato molto a Maika Randazzo, una delle tentatrici, scatenando la furia di Alessia. L'epilogo della loro relazione era stato una chiusura avvenuta durante il falò di confronto. Lino aveva anche intrapreso un brevissimo flirt con Maika, poi naufragato, e nel giro di qualche mese tra lui e Alessia era scoccata nuovamente la scintilla.

Il loro ritorno di fiamma era stato festeggiato in grande stile, con tanto di dichiarazione d'amore al cospetto di amici e parenti e un enorme fascio di rose rosse per Alessia. Tuttavia, pare che l'idillio abbia avuto vita breve e nelle scorse ore Lino ha annunciato di aver lasciato la fidanzata, poiché da parte sua ci sarebbe stata un'evidente mancanza di rispetto nei suoi confronti.

Nelle storie Ig, l'ex protagonista del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha raccontato di aver deciso di rivelare come stavano le cose tra lui e Alessia, che ha accusato di essere cambiata nei suoi confonti:

"Ci sono momenti in cui è giusto parlare. In tanti mi scrivete, mi fate domande, cercate di capire. Allora vi dico solo questo: ho deciso di chiudere la mia relazione. Non perché sia facile, non perché non ci abbia provato, ma perché da troppo tempo sto sopportando una persona che è cambiata, che non mi dà più attenzioni, che mi manca di rispetto, e che continua a sminuirmi proprio come ha fatto anche durante il programma"

Lino ha proseguito il suo discorso rivelando di aver deciso di andare in terapia per farsi aiutare: "Per questa relazione sono andato anche da uno psicologo, da solo, per cercare di salvare qualcosa, per capire se il problema ero io, per non mollare. Perchè ci credevo davvero". Tuttavia, essendo "l'unico a lottare prima o poi capisci che non è amore, ma solo sofferenza". Il napoletano ha poi concluso di aver deciso di parlare perché stanco di sopportare così tanto dolore: "Ora vado avanti, non c'è altra scelta".

Temptation Island, Alessia Pascarella tuona sui social: "Tutte bugie"

Immediata è stata la replica di Alessia Pascarella, che è intervenuta a sua volta su Instagram, pubblicando un lungo messaggio in risposta alle parole dell'ex fidanzato. Come anche in precedenza, la napoletana non si è certo trattenuta e ha invitato Lino a non mentire più - "basta teatrini"-, lasciando intendere che l'ex compagno avesse esagerato, pubblicando qualcosa di così privato e accusandola apertamente di avergli mancato di rispetto.

"La mia vita privata non è più social da un pezzo. Ma vedo che c'è ancora chi vive di illusioni e teatrini. Mai stata mantenuta, mai avuto bisogno di nessuno per vivere la vita" ha scritto Alessia sui social, aggiungendo di aver scelto in precedenza di non raccontare tanti dettagli della fine della storia con Lino, per rispetto nei suoi confronti, ma che ora era giunto il momento di parlare:

"Perché la pazienza ha un limite e io l'ho quasi superato. Ho tante schifezze da pubblicate, ma mi vergogno io per prima. Il coraggio non mi manca, ora basta con questi teatrini. Chiudiamola qui"

Scopri le ultime news su Temptation Island