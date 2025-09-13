Uomini e Donne, l'ex fidanzato di Lucia, Rosario Guglielmi, è il nuovo tronista

News VIP

Dopo la presentazione dei primi due tronisti, Flavio Ubirti e Cristiana Anania, sul trono di Uomini e Donne arriverà un altro volto di Temptation Island

Le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne sono già iniziate da qualche settimana e quest’anno Maria De Filippi e dopo la presentazione dei primi due tronisti, Flavio Ubirti (ex tentatore di Temptation Island) e Cristiana Anania, nelle ultime ore è trapelata un’indiscrezione che ha subito acceso la curiosità dei fan del dating show: il nuovo protagonista del trono classico sarà Rosario Guglielmi, anche lui ex volto di Temptation Island con cui ha partecipato insieme a l’ex fidanzata Lucia Ilardo. Maria De Filippi sembra quindi voler puntare su volti che il pubblico ha già avuto modo di conoscere.

Uomini e Donne, il terzo tronista è Rosario Guglielmi

Il nome è stato lanciato da Lorenzo Pugnaloni e ha subito scatenato un’ondata di commenti sui social, soprattutto da parte delle telespettatrici che ricordano bene il percorso del giovane all’interno del villaggio delle tentazioni. Rosario, infatti, con il suo carattere diretto e a tratti geloso, ma anche con la sua genuinità, aveva conquistato l’attenzione del pubblico femminile, nonostante la sua travagliata storia con Lucia.

La partecipazione a Temptation Island ha rappresentato per Rosario un punto di svolta. Era approdato nel programma di Filippo Bisciglia con Lucia per mettere alla prova la loro relazione, ma le cose non sono andate come previsto. I dubbi sulla convivenza, le gelosie reciproche e la scoperta di alcuni contatti tra Lucia e un tentatore dopo il programma hanno portato i due a una rottura definitiva. Un finale amaro che però ha acceso i riflettori su Rosario, mostrandolo non solo come il ragazzo innamorato e ferito, ma anche come un uomo disposto a mettersi in discussione. È proprio questa sua autenticità ad aver colpito il pubblico e, probabilmente, anche la redazione di Uomini e Donne, che ora lo ha scelto come nuovo tronista.

Chi è Rosario Guglielmi

Rosario è originario della Sicilia, ha 27 anni e lavora nel settore della ristorazione, ma coltiva anche interessi legati al mondo dello sport e della moda. Fin da giovane ha mostrato un carattere intraprendente e determinato, qualità che lo hanno aiutato a farsi strada in diversi ambiti. La sua partecipazione a Temptation Island gli ha regalato popolarità, ma anche la possibilità di raccontarsi in modo più profondo, mettendo in luce fragilità e insicurezze che lo hanno reso più vicino al pubblico. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, Rosario Guglielmi salirà presto sul trono pronto a mettersi in gioco per trovare finalmente l’amore dopo la delusione vissuta con Lucia

