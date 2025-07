Temptation Island, Lino Giuliano critica i protagonisti della nuova edizione: "Non copiate le dinamiche, ma..."

News VIP

L'ex discusso volto della passata edizione di Temptation Island, Lino Giuliano, rompe il silenzio sui social e commenta la terza puntata del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

La terza puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena. A commentare le dinamiche del fortunato docu-reality delle tentazioni di Canale 5 ci ha pensato Lino Giuliano, che non ha perso occasione di lanciare una frecciatina ad alcuni protagonisti della 13esima edizione.

Lino Giuliano commenta la terza puntata di Temptation Island

Ieri, giovedì 17 luglio 2025, è andata in onda la terza puntata di Temptation Island, che ha visto l'uscita di scena di Alessio Lo Parco e Sonia Mattalia. I due si sono rivisti al falò finale, ma il confronto non è andato come previsto. Ancora arrabbiato per aver dovuto interrompere il suo percorso nel villaggio, l'avvocato ha deciso di lasciare la sua compagna e tornare a casa da solo. Protagonista indiscusso della serata anche Antonio Panico, che è completamente impazzito dopo aver visto alcuni video che mostravano Valentina nel villaggio lamentarsi della sua relazione e flirtare con il single Salvatore.

A commentare la puntata di ieri ci ha pensato un ex volto del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Stiamo parlando di Lino Giuliano che, nelle ultime ore, è intervenuto sui social e lanciato qualche velenosa frecciatina ai nuovi protagonisti, rei di aver copiato alcune dinamiche delle passate edizioni.

La frecciatina social di Lino Giuliano

La 13esima edizione di Temptation Island, che ha registrato il 29.31% di share pari a 3 milioni 476 mila telespettatori, è ormai entrata nel vivo del programma. Con l'uscita (apparente) di scena di Alessio Loparco e Sonia Mattalia, le coppie ancora in gioco nel docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia sono: Valentina e Antonio, Simone e Sonia B., Maria Concetta e Angelo, Sarah e Valerio, Lucia e Rosario, Denise e Marco.

A dire la sua sui protagonisti e commentare la terza puntata è arrivato Lino Giuliano, che ha partecipato al programma insieme alla sua ormai ex fidanzata Alessia Pascarella. Senza troppi giri di parole, il giovane campano ha elogiato il lavoro fatto dalla produzione, criticato alcune dinamiche e accusato alcuni di essere entrati nel villaggio delle tentazioni recitando un copione già visto:

Leggi anche Le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island

Perché copiare le dinamiche? Perché non avere una personalità propria? Io a chi ho mai copiato? A nessuno. Sono sempre stato me stesso: divertente, spontaneo, vero. A Temptation Island non ho portato una maschera, ho portato una novità. Qualcosa di diverso, mai visto prima. E allora mi chiedo: perché c’è gente che arriva in tv già con un copione in testa? Perché c’è chi prova a imitare personaggi passati, cercando di ricalcare le stesse mosse, le stesse frasi, le stesse dinamiche? Non funziona così. Chi copia non andrà mai da nessuna parte. La gente sente la verità, e la verità non si finge. Il Maradona è uno solo. Adesso serve un Pelé, perché chi fa la storia non si può copiare. Agli autori va tutto il mio rispetto: hanno fatto un lavoro incredibile, curando ogni dettaglio. Sono dei numeri uno e lo dirò sempre. Ma a chi partecipa ai programmi voglio dire una cosa sola: non siate la brutta copia di qualcun altro. Portate qualcosa di nuovo. Portate voi stessi. Perché quello che è già passato… beh, Sono io.

Scopri le ultime news su Temptation Island.