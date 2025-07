Temptation Island, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara si sono sposati

News VIP

Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo, ex protagonisti di Temptation Island, hanno pronunciato il fatidico sì e sono convolati a nozze!

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, ex protagonisti dell'edizione 2023 di Temptation Island, sono convolati a nozze oggi, sabato 12 luglio 2025. La coppia aveva deciso di partecipare al programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia poiché dopo diversi anni insieme Gabriela aveva scoperto che Giuseppe si era scritto su alcuni siti di appuntamenti con il soprannome di American Boy e non riusciva più a fidarsi di lui. Nonostante le difficoltà iniziali riscontrate nel programma, alla fine i due avevano deciso di uscirne insieme. E, oggi, finalmente, hanno coronato il loro sogno d'amore.

Dopo aver preso parte al programma delle tentazioni, Giuseppe e Gabriela si erano riscoperti più uniti e innamorati che mai, tanto che quando sono stati ospiti di Uomini e Donne per raccontare della loro esperienza nel programma Fascino Giuseppe aveva sorpreso Gabriela chiedendole di sposarlo. Felicissimi i due avevano iniziato a pianificare le nozze, ma nel corso dei due anni che sono intercorsi tra la proposta e il matrimonio non è mancata una crisi che ha minacciato di separarli per sempre.

Nonostante i litigi e le divergenze, tuttavia, i due non si sono arresi e oggi hanno realizzato il loro sogno d'amore. Qualche settimana fa, Gabriela e Giuseppe erano diventati ufficialmente promessi sposi, postando sui social i momenti vissuti insieme agli amici e alla famiglia.

Anche questa volta non sono mancati i post e le stories sui social dedicati alla tradizionale serenata pre-nozze, con tutti i famigliari della coppia riuniti sotto casa della sposa in attesa di Giuseppe. Lo sposo si è presentato con un enorme bouquet di rose rosse e ha trascorso qualche momento con Gabriela prima di salutarsi per rivedersi oggi, in chiesa. La cerimonia si è svolta a Scafati, città natale di entrambi, per poi spostarsi in una location nei d'intorno di Pompei. Alle nozze erano presenti diversi ex protagonisti di Temptation Island.

Tra loro Francesca Sorrentino, che ha trascorso anche le scorse ore in compagnia di Gabriela, essendone diventata un'intima amica, ma anche il suo ex Manuel Maura, Alessia Bottiglia e Davide, Manuel Marascio, Elga Enardu e Diego Diddi di Uomini e Donne e Gianluca Costantino, ex corteggiatore di Francesca Sorrentino. Sui social, sono già apparsi i primi video e foto dell'evento, come lo scatto pubblicato dalla stessa Gabriela che mostra lei e Giuseppe insieme, per mano, entusiasti dopo la cerimonia in chiesa e la didascalia: "È fatta!".

