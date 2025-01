Temptation Island, Jenny Guardiano vittima degli haters, lo sfogo sui social: "Vergognatevi!"

News VIP

L'ex protagonista di Temptation Island Jenny Guardiano è stata insultata per il suo aspetto quando è apparsa nella puntata di Verissimo. Ecco come ha replicato sui social!

Jenny Guardiano è stata ospite di Verissimo nella puntata andata in onda ieri, sabato 25 gennaio. L'ex protagonista di Temptation Island ha rivelato alcuni retroscena sulla fine della sua relazione con Tony Renda e sul difficile momento che sta vivendo, a causa della perdita dell'amato padre. Tuttavia, sui social sono esplosi i commenti degli haters sull'aspetto fisico della ragazza e la diretta interessata ha deciso di replicare alle offese ricevute.

Temptation Island, Jenny Guardiano offesa dagli haters, lo sfogo sui social: "Vergognatevi"

Ospite di Silvia Toffanin per rivelare la verità sulla fine della storia con Tony Renda, con cui ha partecipato a Temptation Island, Jenny Guardiano è stata duramente attaccata sui social per il suo aspetto. Gli haters, infatti, l'hanno accusata di essersi sottoposta alla chirurgia estetica in maniera incontrollata, finendo per distruggere il suo viso.

L'ex protagonista di Temptation Island ha deciso di replicare, poche ore dopo la messa in onda della puntata, ai tanti commenti social che hanno invaso i post che pubblicizzavano la sua intervista. Postando gli screenshot di alcuni dei commenti degli haters, Jenny si è detta delusa e disgustata dalle cattiverie ricevute e che non si aspettava che le persone potessero esprimere giudizi così crudeli su una persona: "Sono schifata dalla cattiveria dei commenti che sto leggendo sotto questo post in quanto al gonfiore del mio viso. Purtroppo ho passato e sto passando uno dei periodi più brutti della mia vita. In quanto essere umano ho reagito sfogandomi sul cibo. Eh sì, ho preso dei chili e sono più paffutella".

Jenny, infatti, ha perso da poco meno di un mese il padre, scomparso dopo una lunga malattia, evento che le ha cambiato la vita e di cui ha raccontato anche a Verissimo. Infastidita e delusa dai commenti ricevuti, Jenny ha pubblicato questo video-sfogo, chiedendo agli haters di "curare la cattiveria" che avevano dentro, perché commenti e offese del genere erano per lei ignobili.

In un secondo sfogo, Jenny Guardiano è tornata sull'argomento e ha specificato che quanto subito è bodyshaming e che anche se ha preso peso, dopo la perdita del padre, questo non dovrebbe riguardare nessuno: "Detto questo, si chiama body shaming. Ognuno di noi è speciale a modo suo, sia con qualche chilo in più sia con qualche difficoltà fisica, sia che si stia lottando con bulimia o anoressia."

Temptation Island, Jenny a Verissimo ha raccontato la verità sulla fine della storia con Tony

Nella puntata di Verissimo in onda ieri, sabato 25 gennaio, Jenny ha rivelato cosa è successo tra lei e Tony Renda. Con il dj ha partecipato a Temptation Island, per cercare di recuperare la fiducia persa a causa dei tradimenti e flirt del fidanzato, che a sua volta l'accusava di essere eccessivamente gelosa.

Durante l'intervista, Jenny ha rivelato che Tony non ha perso le vecchie abitudini e che la fine della sua storia è dipesa anche dalle numerose segnalazioni che ha ricevuto su di lui. Inoltre, Tony non le è stato accanto nel momento più difficile della sua vita, quello della malattia e successivamente perdita del padre: "Mi trascurava, gliel'ho detto che mi dava per scontata, che non era di sostegno per me in questa situazione. Lui diceva che lo faceva per proteggermi, che mio padre aveva lasciato mia madre, me e mio fratello e io ero troppo fragile e piena di ansie".

L'ex protagonista di Temptation Island ha anche rivelato che Tony non era presente al funerale del padre e che dopo una serie di litigi le ha fatto trovare i bagagli pronti fuori la porta della casa che condividevano: "Ora sogno un altro tipo di amore, non uno che mi faccia sentire una bambina".

