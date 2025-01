Verissimo, Jenny Guardiano confessa: "Tony non c'era al funerale di mio padre, ora voglio un amore vero"

News VIP

Ospite a Verissimo, Jenny Guardiano ha rivelato ulteriori retroscena della fine della sua storia d'amore con Tony Renda, con cui ha partecipato a Temptation Island.

Jenny Guardiano è stata tra le protagoniste dell'edizione estiva di Temptation Island, il docu-reality dei sentimenti al quale ha partecipato insieme al fidanzato Tony Renda. La coppia aveva deciso di prendere parte alla trasmissione di Canale 5 condotta da Filippo Bisciglia per mettere alla prova la loro relazione, nonostante i continui tradimenti del dj nei confronti di Jenny. Nonostante i due siano usciti insieme e apparentemente uniti dalla trasmissione Fascino, a distanza di pochi mesi Jenny ha annunciato la rottura con Tony e, nel corso della puntata di oggi, sabato 25 gennaio, a Verissimo, ha svelato la verità dietro la fine della loro storia.

Verissimo, Jenny Guardiano svela la verità sulla fine della storia con Tony Renda

Poco prima di Natale, Jenny Guardiano ha annunciato che la relazione tra lei e Tony Renda era finita e aveva lasciato intendere che alla base ci fossero i tradimenti e i flirt dell'ex fidanzato come causa principale della fine della loro storia. A dicembre, l'ex protagonista ha dovuto affrontare anche la perdita del padre e nella puntata di Verissimo di oggi, sabato 25 gennaio, ha rivelato ulteriori retroscena sul difficile periodo che ha trascorso.

Con Tony, ha raccontato, nonostante i progetti e le promesse, la situazione si è dimostrata molto diversa da quella prospettata: "Ho passato un brutto periodo, sicuramente questo periodo non ha giovato. Alla fine, quando la storia è finita ho saputo anche di alcune… appunto ho avuto delle segnalazioni. Segnalazioni nel senso che durante le serate invitava le ragazze in un dopo serata oppure mi hanno inviato dei messaggi dove lui chiedeva il numero alle ragazze".

Jenny ha rivelato che Tony non ha perso le sue "vecchie abitudini" e che il famoso Mr Hyde, la doppia identità con cui , non era affatto scomparsa, come aveva raccontato il dj dopo la fine dell'esperienza a Temptation. A questo si è aggiunta l'eccessiva gelosia, a detta di Tony, che Jenny continuava a provare nei suoi confronti e di cui anche Jenny ha raccontato in puntata: "Non dico di essere una persona perfetta assolutamente no, però quando in una coppia c’è qualcosa che non va, c’è la gelosia, come donna hai dei dubbi, è normale come donna essere un po’ pesante nei confronti del tuo uomo".

Verissimo, Jenny racconta alcuni retroscena sulla relazione con Tony: "Non è venuto al funerale di mio padre, ora, voglio un amore diverso"

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Jenny Guardiano ha anche raccontato del difficile momento vissuto qualche settimana fa: la perdita dell'amato padre, scomparso dopo una lunga malattia. Già nella precedente ospitata a Verissimo, Jenny aveva raccontato della lotta del padre contro il cancro e di come le cure non stessero funzionando a dovere. In lacrime, l'ex protagonista di Temptation Island ha rivelato di sentirsi molto in colpa perché non era stata accanto a lui la notte in cui l'uomo era venuto a mancare.

Infatti, dopo aver trascorso un lungo periodo a Roma, dove l'uomo viveva da quando aveva divorziato dalla madre di Jenny, la ragazza aveva deciso di far ritorno a Catania. Ma poche ore dopo l'atterraggio aveva ricevuto una telefonata che le annunciava che il padre non aveva superato la notte ed era venuto a mancare. Jenny ha raccontato che, dopo la scoperta della sua malattia, i suoi attacchi di panico e l'ansia di cui ha sempre sofferto sono peggiorati, ma che nonostante tutto cercava di stargli vicino e andarlo a trovare: "Inizialmente non riuscivo a stargli accanto come volevo. Pretendevo tanto da me, ma mi veniva l’ansia, non riuscivo a guardarlo, se andavo a trovarlo in Hospice svenivo, vedevo delle immagini forti, però ero là. Mi rimproveravo, mi dicevo che non era abbastanza, dovevo stargli più vicino".

L'ex protagonista di Temptation Island ha anche parlato di come la malattia del padre le abbia mostrato lati di Tony che non aveva mai visto prima. Il dj non le è stato accanto come avrebbe voluto, né l'ha aiutata a sopportare meglio la difficile situazione in cui si è trovata. "Gli dissi che mi dava per scontata, comunque io ho mio padre che sta male e non è scontato che io stia qua. Io quando ti vedo voglio che ti mi abbracci, che mi stia accanto, voglio che tu sia il mio porto sicuro, voglio che tu mi fai sentire completa, che tu mi stia vicino. Ma purtroppo ormai nella relazione non c’era più...[...]Tony non è venuto al funerale, in quei giorni avevamo avuto dei litigi. Sarebbe stato più sano lasciarci tanto tempo fa. Volevo risanare, ricucire con lui, era tutto sregolato, in quei giorni abbiamo avuto un litigio mi ha mandato un messaggio di andare a prendere le mie cose da lui".

Jenny ha poi ammesso che non intende tornare con Tony e che, oggi, l'amore che provava per lui è finito. Ora, desidera solo voltare pagina e andare avanti con la sua vita: "A oggi l’amore è finito. Non ho rabbia, né rancore, anche se c’era tossicità nel rapporto. Io gli auguro la sua felicità e la sua massima realizzazione. Ora sogno un amore diverso, che non mi tratti da bambina".