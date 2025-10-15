Temptation Island: Jenny Guardiano ritrova l’amore e il suo ex Tony Renda le dedica parole inaspettate

News VIP

L’ex di Temptation Island, Jenny Guardiano, innamorata di Giovanni Tarantino. Le parole toccanti dell'ex fidanzato, Tony Renda.

Le storie d'amore viste a Temptation Island, quella tra Jenny Guardiano e Tony Renda aveva fatto tanto sognare i telespettatori del docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. I due, protagonisti della stagione 2024, erano usciti insieme dal villaggio delle tentazioni dopo settimane di forti emozioni e confronti accesi. Sembrava l’inizio di un nuovo capitolo, ma a distanza di pochi mesi, la favola si è trasformata in una rottura amara, tra accuse reciproche e frecciate social.

Temptation Island, le parole di Tony Renda a Jenny Guardiano: “Ti meriti una vita piena d’amore”

Eppure, quando tutto sembrava ormai appartenere al passato, è arrivato un gesto che ha sorpreso tutti: Tony Renda ha scritto un messaggio pubblico di augurio alla sua ex fidanzata, che nel frattempo ha ritrovato l’amore accanto a un nuovo compagno. La relazione tra Jenny e Tony era durata sette anni, tra alti e bassi, fino alla partecipazione a Temptation Island nel 2024. Nel villaggio delle tentazioni i due avevano cercato di ritrovare equilibrio e fiducia, ma fuori dalle telecamere le differenze sono tornate a galla. Dopo la separazione, le discussioni pubbliche avevano lasciato intravedere rancore e dolore da entrambe le parti.

Il messaggio di Tony, condiviso sui social e ripreso da diverse testate, ha colpito per la sua maturità e per il tono pacato, lontano dalle tensioni dei mesi scorsi.

“Ti auguro davvero ogni felicità con il tuo nuovo compagno. Sei stata una persona speciale per me, e lo sarai sempre in un angolo del mio cuore. Vedere che hai trovato qualcuno con cui condividere la tua vita mi riempie di serenità. Se un giorno deciderete di sposarvi, e se vi farà piacere, sarò felice di esserci, con il cuore colmo di amore per voi e senza alcun risentimento. Ti meriti il meglio, una vita piena di sorrisi, amore vero e pace. E anche se le nostre strade si sono divise, una parte di me sarà sempre felice nel saperti felice.”

Parole che hanno commosso i fan del programma, abituati a vedere tra i due solo tensioni e incomprensioni. Un gesto che, forse, chiude definitivamente un capitolo, restituendo dignità a una storia che per anni aveva fatto discutere.

Temptation Island, Jenny Guardiano presenta il suo nuovo amore: “Mi fa sentire al centro del suo mondo”

Dopo mesi di silenzio e dolore, Jenny Guardiano ha finalmente ritrovato il sorriso. L’ex protagonista di Temptation Island si è raccontata ai microfoni di Fanpage, parlando per la prima volta del suo nuovo compagno, Giovanni Tarantino, un giovane imprenditore con cui ha iniziato una relazione stabile e serena.

“È una persona dolce, è un ragazzo buono, che si impegna tanto sul lavoro e che passa ogni giorno a rendermi felice”, ha confessato Jenny, visibilmente serena.

Parlando del loro legame, la ragazza ha sottolineato la differenza rispetto al passato, senza nascondere una velata frecciatina a Tony Renda:

“Mi regala mazzi di fiori giganti, mi fa sempre delle sorprese, cosa alla quale non ero assolutamente abituata perché nella vecchia relazione non ho mai ricevuto neanche un fiore colto da un campo o un regalo in sette anni. Mi fa strano. È una persona che mi include in tutto, parla benissimo di me, mi valorizza tanto nella relazione e sul lavoro. Mi mette al primo posto in tutti i progetti. Insieme possiamo costruire qualcosa di bello.”

Oggi, però, Jenny parla da donna nuova, pronta a vivere una storia sana e libera da pesi del passato:

“Avevo smesso di credere nell’essere umano, negli uomini.Non si è arreso nonostante i miei mille dubbi e la sfiducia nei confronti degli uomini. È una relazione sana e pura con una persona degna di avermi accanto. Oggi è difficile trovare un ragazzo del genere.”

