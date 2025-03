Temptation Island, Jenny Guardiano lancia la sua nuova carriera da dj: piovono critiche!

News VIP

L'ex protagonista di Temptation Island Jenny Guardiano ha rivelato che inizierà una carriera da dj. Il post dell'annuncio non ha mancato di suscitare qualche critica!

Jenny Guardiano è stata una delle protagoniste delle ultime edizioni di Temptation Island e, a distanza di qualche mese dalla rottura con Tony Renda, con cui aveva deciso di intraprendere il percorso nel docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, ha rivelato di aver intrapreso una nuova carriera lavorativa: quella di dj!

Temptation Island, Jenny Guardiano lancia la sua nuova carriera da dj: il post dell'annuncio viene preso d'assalto dalle critiche

A sorpresa, Jenny Guardiano ha annunciato, con un post su Instagram, di aver intrapreso una nuova carriera lavorativa, quella di disc jockey. Sul suo account Instagram, qualche ora fa, l'ex protagonista di Temptation Island ha svelato di aver deciso di mettersi in gioco e provare a intraprendere la strada del lavoro da dj: "Ho sperimentato, mi sono messa in gioco e ora si parte: il mio tour DJ set ha ufficialmente inizio. Siete pronti a ballare?". Sotto il pst sono apparsi centinaia di commenti, non tutti positivi.

Molti utenti, infatti, hanno sottolineato l'ironia della sua decisione, visto che anche il suo ex, Tony Renda, è un dj. "Livello di rancore: Jenny Guardiano" ha scritto qualcuno, mentre altri hanno commentato augurando a Jenny Guardiano di "spaccare", perché sarebbe stata sicuramente "più capace del tuo ex".

Con Tony Renda, Jenny aveva deciso di partecipare a Temptation Island, uscendo con lui in coppia, nonostante nel docu-reality avesse scoperto dei suoi ripetuti tradimenti. Dopo l'esperienza del programma tv, Jenny aveva promesso a sé stessa di non rinunciare più alla sua libertà, in favore di Tony, e di avere maggiore rispetto nella loro relazione. Purtroppo, queste promesse non sono state mantenute, come ha poi raccontato qualche settimana fa.

Temptation Island, Jenny Guardiano racconta della fine della storia con Tony Renda

A Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, Jenny aveva raccontato della fine della sua storia d'amore con Tony Renda, svelando anche diversi retroscena sul dj e sulla sua assenza nei momenti più difficili degli ultimi mesi. A dicembre, infatti, Jenny ha detto addio all'amato padre, venuto a mancare dopo mesi di malattia.

In questi attimi così dolorosi, Tony non è stato accanto a Jenny come avrebbe voluto la ragazza, tanto da non presenziare al funerale: Gli dissi che mi dava per scontata, comunque io ho mio padre che sta male e non è scontato che io stia qua. Io quando ti vedo voglio che ti mi abbracci, che mi stia accanto, voglio che tu sia il mio porto sicuro, voglio che tu mi fai sentire completa, che tu mi stia vicino. Ma purtroppo ormai nella relazione non c’era più...[...]Tony non è venuto al funerale, in quei giorni avevamo avuto dei litigi".

Sulla fine del suo rapporto con Tony Renda, Jenny ha rivelato che dopo aver ricevuto diverse segnalazioni sul fidanzato, che sembrava aver ripreso le vecchie abitudini e aver dimenticato le promesse che si erano scambiati dopo la fine di Temptation Island: "Alla fine, quando la storia è finita ho saputo anche di alcune… appunto ho avuto delle segnalazioni. Segnalazioni nel senso che durante le serate invitava le ragazze in un dopo serata oppure mi hanno inviato dei messaggi dove lui chiedeva il numero alle ragazze".

