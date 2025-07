Temptation Island, Jenny Guardiano ancora contro Tony Renda: "Accuse pesanti e gravi"

News VIP

Continua il botta e risposta sui social tra i due protagonisti dell'ultima stagione di Temptation Island, Jenny Guardiano e Tony Renda. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Manca poco alla terza puntata della 13esima edizione di Temptation Island, che andrà in onda domani giovedì 17 luglio 2025 su Canale 5. Nell'attesa, continua il botta e risposta a distanza sui social tra i due ex volti del docu-reality delle tentazioni, Jenny Guardiano e Tony Renda.

Botta e risposta a distanza tra Jenny Guardiano e Tony Renda

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Temptation Island, che andrà in onda domani giovedì 17 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Sette le coppie ancora in gioco nel villaggio in Calabria: Valentina e Antonio, Alessio e Sonia M., Maria Concetta e Angelo, Simone e Sonia B., Denise e Marco, Lucia e Rosario, Sarah e Valerio. Come proseguirà il loro viaggio nei sentimenti? Riusciranno a resistere alle tentazioni?

In attesa di scoprirlo, nelle ultime ore, due ex volti dell'ultima edizione del fortunato docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia sono finiti al centro dell'attenzione mediatica. Stiamo parlando di Jenny Guardiano e Tony Renda, che continuano a rendersi protagonisti di duri botta e risposta sui social.

La sfuriata social di Jenny Guardiano

Jenny Guardiano e Tony Renda hanno partecipato alla passata e fortunata edizione di Temptation Island. I due avevano deciso di mettere a dura prova la loro storia d'amore all’interno del villaggio delle tentazioni e sembravano anche esserci riusciti visto il lieto fine. A distanza, però, di qualche mese, è arrivata la rottura definitiva. Da lì ne sono susseguiti numerosi scontri a distanza sui social dove sono volate accuse e offese reciproche.

Scontri che sono ricominciati quando, qualche giorno, Tony ha condiviso un post con cui ha deciso di chiudere definitivamente la storia d’amore con Jenny, provocando la dura reazione di lei sui social. L'ex protagonista del docu-reality, infatti, è intervenuta sui social per mandare un videomessaggio all’indirizzo del suo ex fidanzato, che stando alle sue parole l’avrebbe ricontattata, e accusarlo di averle lanciato delle accuse molto gravi:

Vediamo se ora che sto tornando in Italia continui a parlare di me...Schifo. Non mi abbasso perché sono una SIGNORA. Ringrazia che sono TROPPO educata. Al porcile devi stare [...] Se ti vuoi ripulire, ripulisciti con le tue capacità. Non buttare fango, falso, nei miei confronti. Cioè ma come ca**o fai a dire, dopo che ti sei lasciato, dopo una relazione di 6 anni: “Vabbè ma era una put**na! L’ho tolta dalla strada!”. Sono delle accuse pesantissime, gravissime. Io per la verità me ne vado a morire. Il problema è che, al giorno d’oggi, se un uomo vile, vigliacco, eccesso, inizia a dire queste cose di te, magari la gente che è più vile di lui ci crede pure. Mi vergogno solo di avergli dato la confidenza, ve lo giuro!

