Temptation Island, Giulio Raselli e Matteo Vitali a ruota libera sulle coppie dell'ultima edizione: ecco cosa hanno rivelato

Ospiti nell'ultima puntata di Casa Lollo, Giulio Raselli e Matteo Vitali hanno rotto il silenzio e commentato tutte le dinamiche che hanno animato l'ultima fortunata edizione di Temptation Island.

Le coppie della 13esima edizione di Temptation Island continuano a stare al centro del gossip. A dire la loro ci hanno pensato anche Giulio Raselli e Matteo Vitali che, durante l'ultima puntata di Casa Lollo, hanno commentato il percorso dei vari protagonisti: da Rosario Guglielmi al triangolo amoroso formato da Valerio Ciaffaroni, Sarah Esposito e Ary.

Rosario e Lucia nel mirino di Giulio Raselli e Matteo Vitali

L'ultima edizione di Temptation Island si è conclusa con i due appuntamenti speciali di Temptation Island e poi...e poi dedicati alle sette coppie: Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo, Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, Alessio Loparco e Sonia Mattalia, Simone Margagliotti e Sonia Barrile, Denise Rossi e Marco Raffaelli, Valentina Riccio e Antonio Panico, Mariaconcetta Schembri e Angelo Scarpata. Un’edizione da record, che ha toccato picchi di 4 milioni 700 mila telespettatori e del 40.38% di share.

A commentare il percorso delle sette coppie del fortunato docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ci hanno pensato l'ex corteggiatore e tronista Giulio Raselli e Matteo Vitali. Ospiti nell'ultima puntata di Casa Lollo, i due si sono sbilanciati e commentato, per prima cosa, il percorso di Rosario Guglielmi e del suo trono sfumato a Uomini e Donne. Se Matteo ha puntato il dito contro Rosario ("Lui è molto furbo, secondo me voleva arrivare lì"), Giulio ha lanciato una bella frecciatina anche a Lucia Ilardo:

Sono stato a questi eventi della fashion week, mi è capitato di trovare Lucia. Non l'ho salutata perché non la conosco, ma l’ho attentamente guardata e devo dire che in mezzo ai personaggi era veramente nel paese dei balocchi. Che lei fosse alla ricerca di quello era evidente. Non mi sembrava così dispiaciuta di non avere Rosario accanto. Lui si è bruciato una possibilità enorme. Ora tra lei e lui faranno a gara per tornare in hype, questo mondo funziona così. Cercheranno di riemergere in qualche modo.

Giulio e Matteo senza freni su Valerio, Ary, Sarah, Sonia e Simone

Dopo aver parlato di Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo, i due opinionisti dell'ultima puntata di Casa Lollo hanno commentato il triangolo nato a Temptation Island tra Valerio Ciaffaroni, Sarah Esposito e Ary. Interpellato da Lorenzo Pugnaloni, Matteo Vitali ha svelato il suo pensiero sulla giovane tentatrice romana: "A me dispiace per lei. Valerio si è dimostrato l'opposto di quello che sembrava. Spero per lei che apra gli occhi perché le arriverà una bella batosta".

Raselli, al contrario, ha criticato tutti e tre i protagonisti del famoso triangolo che ha animato la 13esima edizione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia: "Io non salvo nessuno. Li ho trovati clamorosamente ipocriti. Ary la vedo succube del momento, farà fatica a stare dietro a Valerio. Non c'è una vittima. Hanno sbagliato tutti, sicuramente non ha vinto l'amore". Per concludere, Matteo e Giulio hanno commentato il turbolento e discusso percorso di Simone Margagliotti e Sonia Barrile. "Per lei non è facile, sicuramente sta vivendo una situazione complicata" ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e Donne. "Cosa ti aspettavi da una persona come lui? Sembra una persona altalenante. Speriamo che cambi" ha concluso Vitali.

