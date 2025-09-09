TGCom24
Temptation Island
News VIP

Temptation Island, Giulia Duranti confessa: "Sono arrivata alla conclusione che..."

Eleonora Gasparini

Giulia Duranti, risponde ad alcune curiosità dei suoi fan sui social lasciandosi andare a delle nuove confessioni. Ecco cosa ha rivelato l'ex discusso volto di Temptation Island.

Lunedì 15 settembre 2025 andrà in onda Temptation Island e poi...e poi, un appuntamento speciale che racconterà cosa è accaduto ai protagonisti della 13esima edizione dopo la fine del programma, lontano dalle telecamere. Nell'attesa, un'ex concorrente del docu-reality delle tentazioni è tornata a far parlare di se per alcune confessioni fatte sui social.

Le confessioni di Giulia Duranti

L'attesa è quasi finita! Il prossimo 15 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda Temptation Island e poi...e poi, lo speciale dedicato alle coppie della 13esima edizione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Coppie, tentatori e tentatrici si ritroveranno nello studio di Uomini e Donne per nuovi confronti, retroscena e rivelazioni inaspettate con il pubblico che potrà finalmente scoprire cosa è veramente successo lontano dalle telecamere.

Nell'attesa, Giulia Duranti è tornata sui social per rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan. La giovane toscana, che ha partecipato al docu-reality dei sentimenti più amato e seguito d'Italia insieme al suo ormai ex fidanzato Mirco Rossi, ha colto l'occasione anche per parlare della sua attuale situazione sentimentale.

Lo sfogo social di Giulia Duranti

Giulia Duranti e Mirco Rossi sono stati tra i protagonisti di Temptation Island 2024. La giovane coppia, insieme da ben nove anni, aveva deciso di mettere a dura prova la loro storia d'amore nel famoso villaggio delle tentazioni in Sardegna per ritrovare la complicità perduta. Tuttavia, durante il percorso, lui si è avvicinato alla tentatrice Alessia Sagripanti e alla fine i due hanno deciso di abbandonare il falò di confronto da soli.

A distanza di un anno dalla sua partecipazione al docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, Giulia ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi fan circa la sua situazione sentimentale e il suo attuale stato d'animo:

Sto bene con me stessa e con chi mi fa sentire tranquilla. Sono arrivata alla conclusione che non tutte le persone che ti fanno un bel sorriso poi siano felici davvero per la tua felicità. Questa consapevolezza può essere un po' dolorosa, ma è anche liberatoria. Ci insegna a essere più selettivi nelle nostre relazioni e a non dare per scontato che tutti quelli che ci sorridono siano davvero felici per noi. Con il tempo ho imparato a tenere le cose belle per me e per chi fa parte del mio cuore.

