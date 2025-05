Francesco Chiofalo svela perché non convive con Manuela Carriero

News VIP

Francesco Chiofalo e Manuela Carriero sono innamorati, ma perché ancora non convivono? Parla l'ex volto di Temptation Island.

Francesco Chiofalo e Manuela Carriero sono una coppia molto innamorata. I due ex protagonisti di Temptation Island sono affiatati ma ancora non vivono insieme, e Chiofalo spiega il perché rispondendo ad una domanda di un fan su Instagram.

Francesco Chiofalo e Manuela Carriero, perché il No alla convivenza

La vita sentimentale di Francesco Chiofalo fa discutere da quando il romano ha preso parte con l’allora fidanzata Selvaggia Roma a Temptation Island. Relazione dopo relazione, Chiofalo fa parlare di sé poi ovviamente non possiamo non menzionare il suo recente intervento per cambiare il colore degli occhi, una notizia che ha lasciato molti perplessi e ha creato non poche polemiche. Dopo aver messo fine alla sua love story con Drusilla Gucci e aver rivelato di essere stato denunciato da una sua ex fidanzata, Chiofalo è uscito allo scoperto con Manuela Carriero.

L’ex tronista di Uomini e Donne è finita alla gogna dopo la notizia ma si è difesa con le unghie e con i denti, innamorata del suo nuovo fidanzato e pronta a preservare la relazione. Parlando con i fan su Instagram, dove gode di un folto seguito ma anche di tantissimi haters, Chiofalo ha parlato del rapporto con Manuela. Francesco ha confidato di voler avere più figli e di essere pronto a diventare padre già da qualche tempo, ma di non aver mai messo su famiglia non avendo trovato la donna giusta. Con Manuela sono appena cinque giorni di relazione e dunque, secondo lui, non è ancora il caso di parlare di allargare la famiglia, dato che prima devono trovare il proprio equilibrio come coppia. Ma perché, invece, i due sono spesso insieme ma non convivono? La domanda è stata posta da un fan e Chiofalo ha preso la palla al balzo per spiegare il perché di questa decisione che sembra avere poco senso agli occhi degli altri. Ecco cosa ha rivelato.

Francesco Chiofalo: Manuela Carriero non vuole convivere con lui

Parlando con i suoi fan, rispondendo ad alcune domande nelle sue Ig Stories, Francesco Chiofalo ha approfondito la questione sul suo rapporto con la fidanzata Manuela Carriero. In molti, infatti, si sono chiesti perché la coppia non conviva ancora, anche se è chiaro che trascorre molto tempo insieme. A quanto pare è l’ex tronista di Uomini e Donne ad aver messo un freno, preferendo mantenere per il momento il suo appartamento.

“Purtroppo no lei non vuole convivere con me […] Lei dice che è ancora troppo presto e che per ora non se la sente, io non la penso assolutamente come lei, infatti questo argomento ha portato dei litigi fra noi Io non voglio assolutamente forzare nessuno ma non posso negare che questo mi faccia riflettere molto anzi moltissimo”.

Insomma, Chiofalo non è affatto felice della decisione di Manuela dato che lui vorrebbe convivere e teme che la sua scelta possa nascondere altre insicurezze, che per ora non ha esternato. Dopo aver ammesso che, come tutte le coppie, ci sono alti e bassi e talvolta si litiga, Chiofalo ha fatto una mossa social totalmente inaspettata. Nel giorno del suo compleanno, infatti, ha tolto tutti i contenuti video e foto con Manuela da Instagram.