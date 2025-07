Temptation Island, Francesca Sorrentino replica alle critiche sul rapporto con l'ex Manuel Maura

News VIP

Francesca Sorrentino e Manuel Maura erano entrambi presenti al matrimonio di altri due protagonisti di Temptation Island: fortemente criticata per la complicità mostrata con l'ex, Francesca ha deciso di rispondere alle critiche.

Francesca Sorrentino e Manuel Maura hanno scatenato i pettegolezzi e le critiche più feroci quando sono stati paparazzati insieme al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. La loro storia è terminata con l'esperienza di Temptation Island e Francesca ha anche cercato di trovare l'amore partecipando a Uomini e Donne come tronista, uscendo dal dating show con Gianluca Costantino. La frequentazione tra i due ha avuto vita brevissima e sin da allora si sono diffusi rumors su una relazione segreta tra l'ex tronista e Manuel Maura. Ma, ecco come Francesca Sorrentino ha replicato alle critiche.

Temptation Island, Francesca Sorrentino e Manuel Maura al centro delle polemiche

Sabato 12 luglio, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara di Temptation Island sono convolati a nozze con una sontuosa cerimonia, alla quale hanno preso parte diversi ex protagonisti di Temptation Island. Tra loro anche Francesca Sorrentino e Manuel Maura, che hanno fatto molto discutere per la vicinanza e complicità che hanno dimostrato. Alcune segnalazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, infatti, rivelavano che i due erano stati molto vicini durante la cerimonia e che quando si era verificato un piccolo incidente con il vestito di Francesca, era stato l'ex fidanzato ad aiutarla.

Non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che la relazione tra i due ha avuto diversi alti e bassi: dopo aver deciso di chiudere la loro storia, terminata l'esperienza a Temptation Island, il docu-reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia, Francesca e Manuel avevano provato a vivere lontani, per poi tornare di nuovo insieme per alcuni mesi. Anche il loro secondo tentativo si era concluso dopo poco con una rottura e Francesca Sorrentino a settembre 2024 aveva deciso di mettersi in gioco nuovamente diventando tronista di Uomini e Donne.

Il suo trono, però, si era concluso in una non-scelta, con la decisione della tronista di uscire dal programma con Gianluca Costantino, con il quale però era durata una manciata di giorni. Durante il suo percorso da tronista non erano mancate segnalazioni e frecciatine su una sua frequentazione segreta con Manuel Maura e questi rumors sono stati alimentati dalla loro vicinanza al matrimonio di Gabriela e Giuseppe.

Temptation Island, Francesca replica alle polemiche su di lei e l'ex fidanzato Manuel

Venuta a conoscenza delle polemiche sul suo conto e su quello di Manuel Maura, Francesca Sorrentino ha deciso di replicarvi, facendo chiarezza sul rapporto che intercorre tra lei e l'ex fidanzato. Su Instagram, l'ex tronista ha postato alcuni scatti del matrimonio di Gabriela, dedicando agli sposi parole affettuose e non sono mancati i commenti sotto il post di diversi follower che chiedevano spiegazioni a Francesca sul legame con Manuel: "Una foto con Manuel ce la meritavamo" ha scritto un utente, seguito da qualcuno che ha fatto notare che alcuni scatti dei due sono trapelati online, quindi, non avrebbe senso continuare a mentire.

Francesca Sorrentino ha però replicato a questo commento, approfittandone per dire la sua sulle polemiche che circolano su di loro: "Pensa la volevo mettere quella foto, ma i rapporti civili non vanno più di moda". Con queste parole, l'ex tronista ha voluto perciò smentire i rumors su di lei e Manuel Maura, dichiarando che tra loro esiste solo un cortese rapporto, ma non c'è alcun ritorno di fiamma.

Scopri le ultime news su Temptation Island