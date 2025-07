Temptation Island, ''Dormono insieme in una stanza pagata dagli sposi'': segnalazione su Francesca e Manuel

News VIP

Francesca Sorrentino e Manuel Maura stanno segretamente insieme? I due ex protagonisti di Temptation Island insieme al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara.

Si sono tenute poche ore fa le nozze di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, protagonisti di Temptation Island che con la loro storia d’amore hanno appassionato i telespettatori. Al matrimonio c’erano anche Francesca Sorrentino e Manuel Maura ed ecco che spuntano delle segnalazioni scioccanti sui due ex fidanzati.

Temptation Island, Francesca e Manuel insieme

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono una delle coppie di Temptation Island che più di tutte hanno catalizzato l’attenzione del pubblico del reality show condotto da Filippo Bisciglia. La coppia ha affrontato qualche crisi ma finalmente è convolata a nozze come si era promessa dopo una romantica proposta di matrimonio. Al ricevimento c’erano tanti volti noti del programma di Canale 5 tra cui Francesca Sorrentino e il suo ex fidanzato Manuel Maura. Anche loro hanno preso parte a Temptation Island prima di lasciarsi e poi riprendersi, e poi rompere per sempre con la conseguente nomina a tronista di Francesca.

Il percorso nel dating show di Maria De Filippi, tuttavia, non è stato semplice e molti hanno sempre sostenuto che Francesca fosse ancora innamorata di Manuel e scottata dalla fine della loro relazione, avendo perso anche fiducia negli uomini. Dopo aver discusso con Gianmarco Meo, Francesca avrebbe voluto allontanarsi dal programma senza fare una scelta ma Gianluca Costantino l’ha convinta a dargli un’occasione. La frequentazione, tuttavia, si è conclusa dopo pochissime settimane tra un mare di polemiche e molti hanno iniziato a sospettare che Francesca fosse davvero ancora legata a Manuel. Vedendoli insieme al matrimonio di Gabriela e Giuseppe, le segnalazioni sulla coppia sono tornate a diffondersi prepotentemente.

Temptation Island, Manuel e Francesca: la segnalazione inaspettata

Che Francesca Sorrentino non avesse la menta abbastanza libera per affrontare la nuova avventura come tronista di Uomini e Donne è chiaro a tutti. Come era chiaro che dietro questa titubanza ci fossero ancora i sentimenti che la legano a Manuel Maura, l’ex fidanzato con il quale ha partecipato a Temptation Island. Vedendoli insieme al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, i dubbi sono aumentati anche grazie alla segnalazione di Alessandro Rosica che ha lanciato un’indiscrezione inaspettata.

"Questo è il motivo per cui lei è stata radiata dai programmi di Maria De Filippi. Segnalazioni che mandavo da mesi e che postavo anche sui social. Loro non si sono mai lasciati e hanno preso in giro tutti […] Dormono insieme in una stanza pagata dagli sposi, sono inseparabili e questa cosa l'ha confermata anche lei prima di fare la tronista”.

Insomma, secondo l’esperto di gossip Francesca e Manuel non si sono mai lasciati e la redazione di Uomini e Donne lo avrebbe scoperto, reagendo molto male nei confronti della ragazza. Ma non è tutto. Proprio la notte del matrimonio, Manuel e Francesca avrebbero trascorso la nozze insieme in albergo. Cosa ne pensate?

