Temptation Island, flirt in corso tra due ex discussi protagonisti del programma? Svelata la verità sui social!

Anna Acciardi e Antonio Maietta si stanno frequentando? I due ex protagonisti della passata edizione di Temptation Island rompono il silenzio sui social e raccontano la verità.

Flirt in corso tra due discussi ex protagonisti della passata edizione di Temptation Island? Stiamo parlando di Anna Acciardi e Antonio Maietta che, nelle ultime ore, sono stati costretti a intervenire sui social per chiarire le loro rispettive posizioni e smentire i rumor che li volevano insieme.

Anna Acciardi e Antonio Maietta vicini?

Cosa succederà nel nuovo appuntamento? In attesa di scoprirlo, due ex protagonisti del docu-reality di Canale 5 sono finiti al centro del gossip dopo essersi mostrati insieme sui social. Stiamo parlando di Anna Acciardi e Antonio Maietta che, nelle ultime ore, hanno deciso di rompere il silenzio e raccontare la verità sul loro rapporto.

La verità di Anna e Antonio

Anna Acciardi e Antonio Maietta si stanno frequentando? Il gossip è esploso negli ultimi giorni dopo alcuni video pubblicati dai due ex protagonisti della passata edizione di Temptation Island che li ritraevano felici e spensierati insieme. A rivelare come stanno realmente le cose ci hanno pensato proprio i diretti interessati.

Rispondendo ad alcune curiosità dei loro fan, sia Anna che Antonio hanno chiarito le loro rispettive situazioni sentimentali e smentito qualsiasi flirt tra di loro. "Io e Antonio non stiamo insieme" ha esordito l'ex fidanzata di Alfred Ekhator sui social, che ha poi spiegato "Non abbiamo una relazione segreta. Quella sera del tik tok non eravamo soli. Tra le persone presenti c'era anche l'attuale fidanzata di Antonio. L'attuale fidanzata non sono io!!".

A farle eco l'ex compagno di Titty Scialò. Il ragazzo ha ripreso la storia della Acciardi e chiarito ulteriormente la sua situazione sentimentale: "Tra me e Anna c'è solo amicizia stop e poi lei è l'ex di un mio amico che ha condiviso un'esperienza con me. Non farei mai una cosa del genere...Annarè ti voglio bene". Come avranno reagito Titty e Alfred? Arriverà anche una loro reazione? L'appuntamento con il docu-reality delle tentazioni è per stasera, giovedì 17 luglio, alle 21.30 circa su Canale 5.

