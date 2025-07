Temptation Island, anticipazioni: Antonio disperato, Alessio e Sonia si rivedono al falò

News VIP

Arriva la resa dei conti per Alessio e Sonia M. a Temptation Island: ecco cosa succederà nella terza puntata di Temptation Island che andrà in onda giovedì 17 luglio 2025 su Canale 5.

La terza puntata della 13esima edizione di Temptation Island andrà in onda domani, giovedì 17 luglio 2025, in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni, i riflettori saranno puntati su due coppie: quella formata da Sonia Mattalia e Alessio Loparco e da quella formata da Antonio Panico e Valentina Riccio.

Il falò di confronto finale di Alessio e Sonia

Manca sempre meno alla terza puntata di Temptation Island 2025, che si prospetta davvero ricca di colpi di scena. Stando alle ultime indiscrezioni, i riflettori saranno puntati su due coppie in particolare: da un lato si tornerà a parlare del percorso turbolento di Alessio Loparco e Sonia Mattalia e dall'altro della crisi di Antonio Panico.

Come rivelato da Dagospia, domani giovedì 17 luglio 2025 su Canale 5 andrà in onda la resa dei conti per Alessio e Sonia, che finalmente si incontreranno. Dopo aver rifiutato e rimandato l'incontro, con la complicità di Filippo Bisciglia, la donna deciderà di accettare il terzo falò di confronto finale richiesto dal suo compagno. Cosa succederà? I due usciranno insieme o decideranno di dirsi addio?

Antonio crolla a Temptation Island

Alessio Loparco e Sonia Mattalia non saranno gli unici protagonisti della terza puntata della 13esima edizione di Temptation Island, che andrà in onda domani giovedì 17 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Durante la serata, infatti, verrà dato ampio spazio alla discussa coppia formata da Antonio Panico e Valentina Riccio.

Di fronte all’ennesimo sfogo di Valentina, Antonio crollerà completamente. Stando alle anticipazioni, il ragazzo si lascerà andare a una vera e propria sceneggiata in cui si butterà per terra, urlerà e minaccerà disperato di abbandonare il fortunato docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Cosa deciderà di fare alla fine? Abbandonerà davvero il villaggio per non compromettere la sua storia?

Ricordiamo che le sette coppie sono ancora tutte in gioco nel villaggio in Calabria: Valentina e Antonio, Alessio e Sonia M., Maria Concetta e Angelo, Simone e Sonia B., Denise e Marco, Lucia e Rosario, Sarah e Valerio. Chi di loro riuscirà a resistere alle tentazioni e salvare la propria relazione?

