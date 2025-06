Temptation Island, Filippo Bisciglia si sbilancia sulle coppie della nuova edizione e poi svela: "Maria De Filippi sa tutto"

News VIP

Temptation Island sta per tornare su Canale 5. Al timone il veterano Filippo Bisciglia, che ha rotto il silenzio sui protagonisti della nuova edizione del docu-reality delle tentazioni.

L'attesa è quasi finita! Giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5 partirà la 13esima edizione di Temptation Island. Al timone ritroveremo l'amatissimo Filippo Bisciglia che, da ben dodici anni, accompagna le sette coppie nel loro viaggio nei sentimenti.

Filippo Bisciglia a ruota libera sulle coppie e i tentatori della nuova edizione

Manca pochissimo alla prima puntata della 13esima edizione di Temptation Island, che andrà in onda il 3 luglio 2025 su Canale 5. Sette le coppie che metteranno a dura prova il loro amore: Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B, Lucia e Rosario, Denise e Marco, Sarah e Valerio, Angelo e Maria Concetta e infine Valentina e Antonio.

A far da cornice alle dinamiche sentimentali una location inedita. Dopo tanti anni in Sardegna, il docu-reality delle tentazioni si sposterà al Calalandrusa Resort di Guardavalle Marina, in Calabria. Al timone ci sarà come sempre l'amatissimo Filippo Bisciglia che, in una nuova intervista rilasciata al settimanale Chi, ha rivelato alcuni retroscena sui protagonisti della nuova edizione del docu-reality delle tentazioni:

Sono tutte coppie di lunga data. La più “fresca” sta insieme da un anno e mezzo circa, le altre da cinque, sei anni. È proprio quando l’amore si stabilizza che iniziano le incrinature: la gelosia, il senso di possesso, la fatica di dirsi le cose. E Temptation Island le mette tutte in evidenza. Alcuni cercano conferme, altri non trovano il coraggio di chiudere e sperano che accada “qualcosa” che li faccia decidere. Non lo diranno mai, ma succede. E poi ci sono quelli che si riscoprono. Lì vedi, è l’amore che si rinnova. È raro, ma è bellissimo. È un luogo dove la verità viene fuori.

La rivelazione di Filippo su Maria De Filippi

Dopo essersi sbilanciato sui protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha parlato dei tentatori e delle tentatrici, che hanno un ruolo fondamentale nel villaggio. A tal proposito, il conduttore del programma ha svelato cosa, secondo lui, fa veramente vacillare le coppie e quali sono i single che maggiormente colpiscono:

Non chi è troppo sicuro di sé. A mettere in crisi è la ragazza semplice, quella gentile, dolce. La normalità, oggi, è disarmante. Se dovessi lasciare Pamela – cosa che non farei mai – non lo farei per una femme fatale. Mi colpirebbe una persona vera. E per le donne vale lo stesso: si aprono con uomini che le ascoltano, che fanno domande. È una questione di narrazione, non di seduzione. Credo che oggi più che mai abbiamo bisogno di essere capiti. Temptation Island ci mostra proprio questo: che a volte una frase detta nel modo giusto vale più di mille gesti eclatanti.

Bisciglia ha continuato svelando anche se, durante le riprese, gli è mai capitato di pensare che qualche tentatrice potesse essere quella giusta per lui: "Ogni tre minuti (ride). Ma poi torno alla realtà e la mia realtà è Pamela, con cui sto da dodici anni". Al comando di tutta la squadra c’è come sempre Maria De Filippi. A proposito della conduttrice, Filippo ha dichiarato: "Maria sa tutto. È incredibile. È coinvolta, appassionata, precisa. E ha un vero amore per Temptation. Le piace da morire. Ride, si emoziona, si diverte. C’è sempre".

