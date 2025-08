Temptation Island, Filippo Bisciglia scrive alle coppie dell'ultima edizione: "Ho pianto e riso con voi"

News VIP

Il conduttore Filippo Bisciglia scrive una dolce dedica sui social alle sette coppie della 13esima edizione di Temptation Island, il docu-reality delle tentazioni che ha registrato ascolti record.

La 13esima edizione di Temptation Island si è conclusa col botto: la settima e ultima puntata ha infatti toccato picchi di 4 milioni 700 mila telespettatori e del 40.38% di share. A commentare lo straordinario successo del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 ci ha pensato l'amatissimo conduttore Filippo Bisciglia.

Il dolce gesto sui social di Filippo Bisciglia

Giovedì 31 luglio 2025 in prima serata su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata della 13esima edizione di Temptation Island in cui è stato svelato il destino delle sette coppie: Sarah e Valerio, Denise e Marco, Maria Concetta e Angelo, Rosario e Lucia hanno deciso di prendere strade separate, mentre Antonio e Valentina, Sonia B. e Simone, Alessio e Sonia M. hanno deciso di rimanere insieme.

Un'edizione da record, la più vista di sempre, che ha registrato il 31.4% di share e che è stata commentata sui social anche da Filippo Bisciglia. A poche ore dalla puntata finale, il conduttore ha infatti celebrato il traguardo con un emozionante video dei momenti salienti della sua conduzione fino allo spegnimento del falò. Non solo. Filippo ha voluto dedicare anche un dolce post alle coppie protagoniste di questa fortunata edizione del programma.

La dedica di Filippo Bisciglia alle coppie di Temptation Island

E anche la 13esima edizione di Temptation Island è giunta al termine. Tra scottanti e clamorose rivelazioni, proposte di matrimonio e bambini in arrivo, il vero protagonista resta sempre lui...Filippo Bisciglia! Grazie alla sua sensibilità, empatia e spontaneità, il conduttore romano riesce sempre a conquistare tutti e a tenere il pubblico di Canale 5 incollato alla tv.

A distanza di alcuni giorni dalla puntata finale del fortunato docu-reality delle tentazioni, Filippo ha deciso di intervenire sui social e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la messa in onda del programma. L'amatissimo conduttore ed ex gieffino ci ha tenuto a ringraziare anche le sette coppie protagoniste della 13esima edizione, dedicandogli parole di grande affetto:

Leggi anche Alessio Loparco di Temptation Island conquista una nota e amata cantante!

Perché solo chi ha il coraggio di mettersi alla prova può arrivare alla verità…e Voi lo avete fatto…Ho pianto con Voi, ho riso con Voi, mi sono affezionato a Voi. Voi che siete stati i protagonisti di questa stupenda edizione di Temptation Island. GRAZIE RAGAZZI…Vi voglio bene…

Scopri le ultime news su Temptation Island.