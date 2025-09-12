TGCom24
Home | VIP | News | Temptation Island | Temptation Island, Federica Petagna: "Ecco come vanno le cose tra me e Stefano Tediosi dopo il Gf"
Schede di riferimento
Temptation Island
Temptation Island
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Temptation Island, Federica Petagna: "Ecco come vanno le cose tra me e Stefano Tediosi dopo il Gf"

Eleonora Gasparini

La discussa concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, Federica Petagna, torna a parlare della sua storia d'amore con l'ex tentatore di Temptation Island, Stefano Tediosi.

Temptation Island, Federica Petagna: "Ecco come vanno le cose tra me e Stefano Tediosi dopo il Gf"

La storia d'amore tra Federica Petagna e Stefano Tediosi prosegue a gonfie vele. A rivelarlo è stata l'ex discussa protagonista di Temptation Island che ha raccontato ai suoi fan sui social come vanno realmente le cose tra loro dopo l'esperienza nella Casa del Grande Fratello.

La confessione di Federica Petagna sulla convivenza con Stefano Tediosi

Per la gioia di tutti i fan, il fortunato docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia sta per tornare con una puntata davvero speciale dedicata a tutti i protagonisti della 13esima edizione. Il prossimo lunedì 15 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda Temptation Island e poi...e poi.

In attesa di scoprire cosa è successo alle coppie dell'ultima edizione, Federica Petagna si è lasciata andare a delle nuove confessioni circa la storia d'amore con Stefano Tediosi. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan sui social, la campana ha rivelato di essere felice accanto all'ex tentatore, che la loro convivenza procede al meglio e che un giorno le piacerebbe diventare mamma.

Federica e Stefano felicemente incasinati dopo il Gf

Federica Petagna e Stefano Tediosi si sono conosciuti e innamorati nel villaggio di Temptation Island. La loro complicità, inizialmente basata su una forte attrazione fisica, è cresciuta man mano tanto che la ragazza ha deciso di chiudere la sua lunga storia d'amore con Alfonso D'Apice per iniziare una frequentazione con il tentatore lontano dalle telecamere. La sua decisione di rimettersi in gioco nella Casa del Grande Fratello, però, ha rimescolato tutte le carte in tavola.

L’ingresso inaspettato del suo ex Alfonso, infatti, l'ha gettata in un turbinio di emozioni. Dubbi e insicurezze che sono subito spariti una volta uscita dalla Casa dove ha ritrovato il suo amato Stefano. Ma come vanno le cose tra i due oggi? A raccontarlo è stata proprio Federica che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan circa la sua attuale situazione sentimentale, ha confessato:

Leggi anche Giulia Duranti e Sara El moudden a ruota libera sulle coppie di Temptation Island 2025

Siamo felicemente incasinati. Viviamo insieme. Il nostro è un rapporto vero, fatto di risate, siamo complici e ci confrontiamo su tutto. Nella convivenza non manca qualche piccolo litigio, ma ci sta. Se mi piacerebbe diventare mamma in futuro? Assolutamente si, penso che essere genitore sia uno dei compiti più belli e complessi. Quando arriverà il momento giusto, sarò pronta a dare tutto ciò che ho.

Scopri le ultime news su Temptation Island.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Temptation Island
Temptation Island
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
La forza di una donna Anticipazioni 13 settembre 2025: Si mette male per Ceyda e Yeliz...
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 13 settembre 2025: Si mette male per Ceyda e Yeliz...
Caroline Tronelli sparisce da Instagram, la scelta della fidanzata di Stefano De Martino
news VIP Caroline Tronelli sparisce da Instagram, la scelta della fidanzata di Stefano De Martino
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser distrutti dal dolore, morta la cagnolina Aspi
news VIP Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser distrutti dal dolore, morta la cagnolina Aspi
Bufera su Katia Ricciarelli: diffida dalla segretaria di Pippo Baudo
news VIP Bufera su Katia Ricciarelli: diffida dalla segretaria di Pippo Baudo
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 settembre 2025
Grande Fratello, Alessandra Viero nuova opinionista? L’indiscrezione
news VIP Grande Fratello, Alessandra Viero nuova opinionista? L’indiscrezione
Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 settembre 2025: Brooke mette in guardia Thomas da Hope!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 settembre 2025: Brooke mette in guardia Thomas da Hope!
Temptation Island, l'emozionante annuncio di Andrea Filomena: "Non potevo che avere un regalo più bello di questo"
news VIP Temptation Island, l'emozionante annuncio di Andrea Filomena: "Non potevo che avere un regalo più bello di questo"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV