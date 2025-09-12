Temptation Island, Federica Petagna: "Ecco come vanno le cose tra me e Stefano Tediosi dopo il Gf"

News VIP

La discussa concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, Federica Petagna, torna a parlare della sua storia d'amore con l'ex tentatore di Temptation Island, Stefano Tediosi.

La storia d'amore tra Federica Petagna e Stefano Tediosi prosegue a gonfie vele. A rivelarlo è stata l'ex discussa protagonista di Temptation Island che ha raccontato ai suoi fan sui social come vanno realmente le cose tra loro dopo l'esperienza nella Casa del Grande Fratello.

La confessione di Federica Petagna sulla convivenza con Stefano Tediosi

Per la gioia di tutti i fan, il fortunato docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia sta per tornare con una puntata davvero speciale dedicata a tutti i protagonisti della 13esima edizione. Il prossimo lunedì 15 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda Temptation Island e poi...e poi.

In attesa di scoprire cosa è successo alle coppie dell'ultima edizione, Federica Petagna si è lasciata andare a delle nuove confessioni circa la storia d'amore con Stefano Tediosi. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan sui social, la campana ha rivelato di essere felice accanto all'ex tentatore, che la loro convivenza procede al meglio e che un giorno le piacerebbe diventare mamma.

Federica e Stefano felicemente incasinati dopo il Gf

Federica Petagna e Stefano Tediosi si sono conosciuti e innamorati nel villaggio di Temptation Island. La loro complicità, inizialmente basata su una forte attrazione fisica, è cresciuta man mano tanto che la ragazza ha deciso di chiudere la sua lunga storia d'amore con Alfonso D'Apice per iniziare una frequentazione con il tentatore lontano dalle telecamere. La sua decisione di rimettersi in gioco nella Casa del Grande Fratello, però, ha rimescolato tutte le carte in tavola.

L’ingresso inaspettato del suo ex Alfonso, infatti, l'ha gettata in un turbinio di emozioni. Dubbi e insicurezze che sono subito spariti una volta uscita dalla Casa dove ha ritrovato il suo amato Stefano. Ma come vanno le cose tra i due oggi? A raccontarlo è stata proprio Federica che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan circa la sua attuale situazione sentimentale, ha confessato:

Siamo felicemente incasinati. Viviamo insieme. Il nostro è un rapporto vero, fatto di risate, siamo complici e ci confrontiamo su tutto. Nella convivenza non manca qualche piccolo litigio, ma ci sta. Se mi piacerebbe diventare mamma in futuro? Assolutamente si, penso che essere genitore sia uno dei compiti più belli e complessi. Quando arriverà il momento giusto, sarò pronta a dare tutto ciò che ho.

