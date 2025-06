Temptation Island, ex volto lancia una velenosa stoccata ai protagonisti dei reality show: "Incoerenti opportunisti"

News VIP

L'ex protagonista di Temptation Island, Daniele De Bosis, sbotta sui social contro alcuni volti noti di programmi tv e reality show, rei di passare del tempo insieme solo ed esclusivamente per visibilità.

È tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island che partirà il prossimo 3 luglio 2025 su Canale 5. Nell'attesa, un'ex discusso protagonista del fortunato reality delle tentazioni si è lasciato andare a un duro sfogo sui social contro alcuni colleghi del mondo dello spettacolo.

Daniele De Bosis al centro delle polemiche per lo sfogo sui social

Manca sempre meno alla prima puntata della nuova e attesissima stagione di Temptation Island che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, andrà in onda il prossimo giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. In attesa di conoscere le nuove coppie che metteranno a dura prova i loro sentimenti nel villaggio Calandrusa Resort in Calabria, un'ex volto del reality delle tentazioni condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia è finito al centro del gossip.

Stiamo parlando di Daniele De Bosis, noto per aver partecipato alla nona edizione del programma insieme alla sua ormai ex fidanzata Vittoria Egidi. I due hanno deciso di prendere parte al fortunato reality delle tentazioni per affrontare delle problematiche legate principalmente ai diversi progetti futuri. La ragazza desiderava allargare la famiglia e diventare mamma, mentre lui era molto più titubante. Dopo aver trascorso dei giorni separati, si sono riuniti davanti al famoso falò di confronto e hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d'amore.

L'attacco di Daniele De Bosis contro alcuni volti dei reality

A distanza di alcuni anni dalla sua partecipazione a Temptation Island, Daniele De Bosis è tornato a far parlare di sé. Il motivo? L'ex protagonista della nona edizione del fortunato reality delle tentazioni di Canale 5 ha letteralmente sbottato sui social e attaccato duramente alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dei reality show, che continuano a uscire e frequentarsi solo ed esclusivamente per visibilità. Motivo per cui, il ragazzo ci ha tenuto a sottolineare di essere fiero di aver allontanato queste persone dalla sua vita:

Vedere personaggi del mondo della tv (Temptation, Uomini e Donne ecc..) che si sono sempre odiati e parlati male l'uno dell'altro, passare giornate insieme solo per fare hype fa veramente ridere. È pieno di incoerenti opportunisti e di persone che vanno dove tira il vento solo ed esclusivamente per convenienza...fiero di aver allontanato tutte queste persone di me**a.

Leggi anche Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza fuori dal cast di Temptation Island

Ma di chi starà parlando Daniele? Secondo molti, la frecciata potrebbe essere indirizzata a Perla Vatiero e Greta Rossetti, che in passato si sono contese Mirko Brunetti e che oggi si sentono e frequentano. Le due ex protagoniste di Temptation Island e del Grande Fratello, infatti, hanno recentemente condiviso sui social foto e video insieme. Un rapporto di amicizia che, forse, non sembra convincere proprio tutti. Il ragazzo deciderà di tornare sui social e spiegare meglio i motivi del suo sfogo?

Scopri le ultime news su Temptation Island.