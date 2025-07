Temptation Island, ex protagonista rivela: "Accusata di essere la cattiva solo per aver fatto ciò che mi sentivo di fare"

News VIP

L'ex protagonista di Temptation Island, Aurora Betti, torna a parlare della sua discussa esperienza nel docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e svela di aver apprezzato il percorso nel villaggio di Anna Pettinelli.

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Temptation Island, che andrà in onda il prossimo mercoledì 23 luglio 2025. A commentare il successo del docu-reality delle tentazioni ci ha pensato Aurora Betti, che partecipò alla seconda edizione insieme al suo ormai ex fidanzato Gianmarco Valenza.

I retroscena di Aurora Betti

La 13esima edizione di Temptation Island continua a collezionare successi. Anche la terza puntata, che ha visto l'uscita di scena della coppia formata da Alessio Loparco e Sonia Mattalia, ha registrato il 29.31% di share pari a 3 milioni 476 mila telespettatori, aggiudicandosi ancora una volta prima e seconda serata.

Nell'attesa di scoprire come evolverà il viaggio nei sentimenti delle coppie in gioco, un'ex discussa protagonista del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia è tornata a parla della sua esperienza nel villaggio delle tentazioni. Stiamo parlando di Aurora Betti che, in un'intervista rilasciata a Fanpage, ha dichiarato: "Affrontai tutto con estrema leggerezza. Se avessi avuto una relazione seria e a cui tenevo veramente, sicuramente non lo avrei fatto e, probabilmente, non avrei neppure partecipato".

Per chi non lo sapesse, Aurora partecipò alla seconda edizione di Temptation Island insieme al suo ormai ex fidanzato Gianmarco Valenza e passò alla storia del programma per essere stata una delle prime fidanzate a baciare un tentatore. A tal proposito, la donna ha svelato alcuni retroscena inediti:

Io avevo chiesto esplicitamente alla produzione di comunicare a Gianmarco che la nostra storia fosse finita per me, ma non ho mai avuto conferma che gli fosse stato effettivamente riferito. Quando è arrivato il momento di interagire con il tentatore, non mi sono tirata indietro, perché la situazione era ormai molto chiara. Riflettendoci, forse avrei dovuto insistere e chiedere in anticipo il falò di confronto, ma in quel momento, per me, ero single [...] Venni accusata di essere la cattiva solo per aver fatto ciò che mi sentivo di fare. Come se fosse un crimine, per una donna, prendere l'iniziativa.

Aurora Betti e le parole su Anna Pettinelli

Aurora Betti è stata una delle protagoniste indiscusse di Temptation Island. A distanza di tanti anni dalla sua partecipazione al programma, la ragazza ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sulle persone che decidono di mettere a dura prova i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni e spendere parole di stima e affetto nei confronti del conduttore Filippo Bisciglia:

Penso che le donne, nella vita come nel reality, tendano a cercare una connessione mentale con chi hanno davanti. Quando la trovano, si lasciano andare sotto tutti i punti di vista e questo traspare anche in Tv. Gli uomini, al contrario, preferiscono spesso un approccio più fisico e, sapendo che in quel contesto non potrebbero averlo al 100%, spesso preferiscono reprimere ciò che sentono e far finta di niente. Filippo è una persona fantastica, sa sempre come darti il giusto supporto. Sa rimanere imparziale, ma quando serve ti dà quella spinta emotiva che ti aiuta a vedere le cose da una prospettiva diversa.

Per concludere, la Betti ha commentato lo straordinario successo del docu-reality di Canale 5 e svelato di aver apprezzato in particolar modo il percorso fatto da Anna Pettinelli nel villaggio delle tentazioni:

Capisco bene il motivo per cui oggi è diventato un vero e proprio fenomeno di costume. Contrariamente a quanto accade sui social, in cui sembra che tutti i rapporti siano perfetti, lì le coppie parlano apertamente dei loro problemi e la gente si rivede in quelle dinamiche. Anna Pettinelli, ad esempio, mi è piaciuta molto per carattere ed energia. Credo che mi sarei comportata esattamente come lei se oggi avessi partecipato insieme al mio compagno.

