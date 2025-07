Temptation Island, ex protagonista a cuore aperto: "Rottura profonda, è stato un periodo di grande instabilità"

News VIP

L'ex volto dell'undicesima edizione di Temptation Island, Gaia Vimercati, si è lasciata andare a un amaro sfogo sui social in cui è tornata a parlare anche della rottura con Luca Bad.

La terza puntata di Temptation Island andrà in onda il prossimo giovedì 17 luglio 2025 su Canale 5. Nell'attesa, un'ex protagonista dell'undicesima edizione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia è tornata a parlare della rottura con l'ex, che l'ha profondamente segnata.

Gaia Vimercati torna a parlare della rottura con Luca Bad

Cresce l'attesa per la terza puntata della 13esima edizione di Temptation Island, che andrà in onda giovedì 17 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Sette le coppie ancora in gioco: Valentina e Antonio, Alessio e Sonia M., Maria Concetta e Angelo, Simone e Sonia B., Denise e Marco, Lucia e Rosario, Sarah e Valerio. Chi di loro riuscirà a resistere alle tentazioni e salvare la propria relazione?

Nell'attesa di scoprire l'evoluzione dei percorsi delle coppie, una protagonista dell’undicesima edizione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha rotto il silenzio sui social e rivelato di star attraversando un periodo molto delicato e per niente facile. Stiamo parlando di Gaia Vimercati, che è tornata a parlare della rottura definitiva con Luca Bad e di quanto questa l’abbia destabilizzata.

Lo sfogo social di Gaia

Dopo un lungo tira e molla, Gaia Vimercati e Luca Bad hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d'amore e dirsi addio. A far luce sulla situazione ci ha pensato l'ex protagonista dell'undicesima edizione di Temptation Island che, nelle ultime ore, ha deciso di tornare sui social e parlare del suo attuale stato d'animo.

Senza mezzi termini, Gaia ha confessato di non passare un bel periodo e di essere ferita e dispiaciuta per come sono andate le cose con il suo ormai ex fidanzato Luca. "La mia relazione è finita, dopo quasi 4 anni ed è una rottura molto profonda, difficile e questo è innegabile, io sto provando semplicemente a ricompormi, quindi non è un periodo facile" ha dichiarato la ragazza per poi spiegare nel dettaglio il motivo del suo malessere:

È stato un periodo di grande instabilità perché purtroppo ci sono stati anche dei momenti dove sono venuti a mancare quelli che pensavo fossero legami solidi in amicizia e da qui si impara comunque a capire tante altre cose. Ci sono dei momenti dove sono fortissima altri che ho dei crolli, dove mi tramano ancora le gambe ma non voglio smettere di camminare. Sì sono single, ma sono estremamente impegnata con me stessa e per la prima volta ho bisogno di scegliermi, amarmi [...] non ho cancellato il dolore, ma ho imparato a pormi delle domande più giuste, a rendermi conto del valore che ho che prima non mi davo, un valore che non si svende e non si giustifica; a guardarmi davvero dentro, a non scappare a non farmi travolgere da mille ansie e a stare in pace anche con le mie paure. Da qui sicuramente cambia tutto.

