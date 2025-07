Temptation Island, anticipazioni terza puntata: accese scenate di gelosia e una richiesta inaspettata

News VIP

Tra pianti disperati e sconvolgenti rivelazioni, le coppie continuano il loro viaggio nei sentimenti. Ecco cosa succederà nella terza puntata della nuova edizione di Temptation Island.

Cresce l'attesa per la terza puntata della 13esima edizione di Temptation Island, che andrà in onda giovedì 17 luglio 2025 su Canale 5. Stando alle anticipazioni non mancheranno i colpi di scena: i telespettatori assisteranno a nuove scenate di gelosia e alla richiesta inaspettata di un falò di confronto a tre!

Le anticipazioni della terza puntata

La nuova puntata della 13esima edizione di Temptation Island andrà in onda giovedì 17 luglio 2025 in prima serata su Canale 5 e sarà ricca di emozioni e sorprese. Sette le coppie ancora tutte in gioco nel docu-reality delle tentazioni: Alessio e Sonia M., Valentina e Antonio, Simone e Sonia B., Maria Concetta e Angelo, Sarah e Valerio, Lucia e Rosario, Denise e Marco.

Cosa succederà nel prossimo e attesissimo appuntamento? Stando a quanto rivelato da Filippo Bisciglia nel promo, "fortissime turbolenze metteranno alla prova il viaggio nei sentimenti delle nostre coppie…". Ci sarà il ritorno di Alessio e Sonia M. e una richiesta di falò di confronto davvero insolita e inaspettata!

Un fidanzato richiede un falò di confronto immediato a tre!

La 13esima edizione di Temptation Island, che sta registrando ascolti record, è ormai entrata nel vivo del programma. Nella nuova puntata assisteremo all’evoluzione dei rapporti dei protagonisti con i single presenti nei rispettivi villaggi. Se alcune coppie sono oramai ad un passo dal falò di confronto anticipato, altre sono ancora alla ricerca di un appiglio per cercare di salvare la relazione.

Stando alle anticipazioni, Lucia si lascerà andare a un pianto disperato per poi avvicinarsi a uno dei tentatori mentre Maria Concetta crollerà dopo aver visto un filmato riguardante il comportamento assunto dal fidanzato Angelo nel villaggio. Denise, invece, proseguirà la sua conoscenza con il single Flavio Ubirti, provocando la reazione furiosa del compagno. "Facciamolo io, lei e lui il falò. Si può fare? Facciamolo così" ha sbottato Marco, richiedendo alla produzione un falò di confronto immediato a tre!

Tra dubbi, delusioni e nuovi avvicinamenti, si tornerà a parlare anche del percorso di Alessio e Sonia M. "Quale altro colpo di scena attende Sonia M. e Alessio? Tra dubbi, conferme, delusioni e nuovi avvicinamenti, seguiremo da vicino il loro percorso" ha dichiarato il conduttore Filippo Bisciglia, lasciando intendere di un ritorno dell'uomo sui suoi passi. I due decideranno di dare un'altra possibilità alla loro storia o prenderanno strade diverse? L'appuntamento con il fortunato docu-reality delle tentazioni è per il prossimo giovedì 17 luglio in prima serata su Canale 5.

