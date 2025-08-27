Temptation Island, ex discusso volto rivela: "Mi sono rivista in Sonia Barrile, non faccio mai il tifo per le tentatrici"

News VIP

L'ex protagonista di Temptation Island, Anna Acciardi, è tornata a parlare di Alfred Ekhator e ha commentato le coppie dell'ultima fortunata edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5.

Cresce l'attesa per Temptation Island e poi, l'appuntamento speciale dedicato ai protagonisti della 13esima edizione. A dire la sua ci ha pensato un'ex discusso volto del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 che, in una recente intervista rilasciata a Fanpage, ha rivelato il suo pensiero sulle coppie.

La confessione di Anna Acciardi su Sonia Barrile

La 13esima edizione di Temptation Island è stata la più vista di sempre, arrivando a toccare picchi di 4 milioni 700 mila telespettatori e del 40.38% di share. Ma cosa sarà successo ai protagonisti dopo il famoso falò di confronto finale? A svelarlo sarà l'appuntamento speciale del programma che, come riportato da Dagospia, andrà in onda la terza settimana di settembre su Canale 5 .

Nell'attesa, Anna Acciardi in un'intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage ha parlato della sua vita oggi e commentato le dinamiche dell'ultima fortunata edizione del docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia: "Avendo fatto Temptation Island, alcuni mi sembrano falsi. Le ragazze hanno il pianto facile. So che lì vivi in una tempesta di emozioni, però a volte piangono per nulla. I ragazzi, invece, hanno incapacità a gestire la rabbia".

L'ex di Alfred Ekhator ha poi continuato rivelando di essersi rivista in Sonia Barrile, vittima di un tradimento di Simone Margagliotti: "Quando ha detto alla fidanzata che era quasi necessario che la tradisse, mi sono rivista molto. Mi sono rivista in Sonia. Lei è stata stupenda, non è caduta davanti alle manipolazioni di Simone". Per chi non lo sapesse, Sonia ha poi deciso di perdonare il suo fidanzato e rivelato nella famosa puntata speciale "un mese dopo" di essere incinta.

Le parole di Anna su Rosario, Valerio e Sarah

Andrà in onda su Canale 5 lo speciale Temptation Island e poi, che rivelerà a tutti i numerosi fan cosa è successo alle sette coppie della 13esima edizione del docu-reality delle tentazioni condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia. A dire la sua ci ha pensato Anna Acciardi che, dopo aver rivelato di essersi rivista in Sonia Barrile, ha commentato il percorso nel villaggio di Rosario Guglielmi, Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito:

La storia di Sarah e Valerio mi ha appassionato [...] Io non faccio ma il tifo per le tentatrici (ride, ndr). Vista anche la mia esperienza, non faccio mai il tifo per loro perché, a prescindere, è doloroso vedere certe cose nei video. Sarah non mi piace, non si è sempre comportata bene con Valerio. Rosario?A me piace molto, è bello vedere un ragazzo esprimersi così. Mi chiedo come mai un ragazzo con cui puoi parlare, discutere, si sia ritrovato lì. La sua capacità di esprimersi mi piace.

