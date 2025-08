Temptation Island, ex discusso volto del programma replica alle critiche: "Scommetto che se..."

News VIP

L'ex volto di Temptation Island, Fabio Mascaro, rompe il silenzio sui social e replica alle critiche ricevute sui social. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

La 13esima edizione di Temptation Island è finita, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Il docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ha chiuso col botto: l'ultima puntata ha infatti toccato picchi di 4 milioni 700 mila telespettatori e del 40.38% di share.

Lo sfogo social di un ex di Temptation Island

A distanza di alcuni giorni dalla settima puntata della 13esima edizione di Temptation Island, che è stata la più vista di sempre con 4 milioni 340 mila telespettatori pari al 31.4% di share, un ex volto del fortunato docu-reality di Canale 5 condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia è tornato a far parlare di sè per alcune dichiarazioni rilasciate sui social.

Stiamo parlando di Fabio Mascaro, che è entrato nel famoso villaggio delle tentazioni per mettere alla prova la sua storia d'amore con Sara El Moudden. Per chi non lo sapesse, il percorso dei due ragazzi era stato interrotto da una grave rivelazione fatta da lui in cui ammetteva di aver tradito la sua fidanzata.

Leggi anche Svelato il cachet di Filippo Bisciglia

Situazione che era poi degenerata durante il falò di confronto anticipato: se Fabio aveva confessato di amarla ancora, Sara aveva dichiarato di voler mettere un punto alla loro storia d'amore e lasciare il programma da sola. Rottura che è durata ben poco visto che, poco dopo, una segnalazione aveva confermato che i due fossero tornati insieme.

Fabio Mascaro si difende dalle critiche sui social

Fabio Mascaro e Sara El Moudden sono finiti al centro del gossip. Il motivo? Nelle ultime ore, l'ex protagonista della passata edizione di Temptation Island ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan. Nel farlo, però, non ha perso occasione di replicare a un utente che, in forma anonima, ha criticato il suo percorso nel villaggio delle tentazioni: "Che figura a Temptation Island". Affermazione che non è per niente piaciuta al diretto interessato, che è intervenuto sui social per difendersi e chiarire la sua posizione:

Figura a Temptation? Nessuna figura…la vita…tra l’altro, davanti alla sofferenza procurata a una donna, vi ho insegnato ad abbassare la testa e stare zitti, a prendersi le responsabilità. Non come quelli che, invece di riflettere, alzano le mani o usano la violenza. Vedete chi scrive determinate cose sui social rode, perché non é stato li, sotto i riflettori, tra l’altro chi lo fa in forma ANONIMA é di solito il classico frustrato che si nasconde dietro una tastiera perché non ha mai avuto neanche 5 minuti di luce. Scommetto che se gli avessero proposto di stare al mio posto in TV, avrebbe detto si in 3 secondi netti e si sarebbe venduto anche la madre. Ma invece resti lì, a rosicare, nella sua mediocrità. Amico mio rilassati, continua a seguirmi e magari lavora un po’ su quella vita grigia che ti fa tanto bruciare dentro.

Scopri le ultime news su Temptation Island.