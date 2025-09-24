Temptation Island, ex amato tentatore nel cast di Avanti un altro: ecco di chi si tratta

News VIP

Luca Vetrone è pronto a sbarcare ad Avanti un altro: l'ex volto di Temptation Island e de L'Isola dei Famosi prenderà il posto del modello Daniel Nilsson.

La nuova edizione di Avanti un altro sta per tornare con una grande novità. Daniel Nilsson, conosciuto dal pubblico come il “Bonus” svedese, non farà parte del cast del programma condotto da Paolo Bonolis. Al suo posto ci sarà l'ex tentatore di Temptation Island, Luca Vetrone.

Daniel Nilsson fuori da Avanti un altro: al suo posto un ex volto di Temptation Island

Domani, giovedì 25 settembre 2025, riprenderanno le registrazioni di Avanti un altro, il noto e attesissimo programma condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti e giunto alla sua quindicesima edizione. Tra le novità di quest'anno c'è sicuramente l'assenza del "Bonus" Daniel Nilsson.

Ma chi prenderà il suo posto? Stando a quanto riportato nelle ultime ore da Fanpage, Daniel verrà sostituito dal modello Luca Vetrone, volto già conosciuto al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione a Uomini e donne, Temptation Island e L’Isola dei famosi:

Tra le principali novità spicca l’assenza nel cast di Daniel Nilsson. Il "bonus" svedese lo scorso giugno era stato arrestato al culmine di una violenta lite con la fidanzata, avvenuta nel centro di Breuil-Cervinia, in Val d’Aosta. Nilsson in questi giorni appare regolarmente in video, grazie al fatto che le puntate mandate da Canale 5 sono sì inedite, ma datate, in quanto realizzate nell’autunno 2024. La sostituzione, seppur non motivata ufficialmente, risulta alquanto prevedibile e legata ad un discorso di opportunità.

Luca Vetrone è il nuovo "Bonus" di Avanti un altro

Daniel Nillson è fuori dal cast della nuova edizione di Avanti un altro. Il modello svedese, che per anni ha ricoperto il ruolo di "Bonus", lascerà il suo posto a Luca Vetrone, ex volto di Temptation Island e de L'Isola dei Famosi. Una sostituzione abbastanza prevedibile dopo le ultime vicende che lo hanno visto protagonista. Per chi non lo sapesse, Daniel era stato arrestato a giugno dopo una violenta lite con la compagna.

Classe 1995, di origini campane, Luca inizia a lavorare come modello da piccolo, ma debutta in televisione nel 2019 quando si presenta nello studio di Uomini e Donne per corteggiare la tronista Angela Nasti. Grazie alla sua partecipazione al dating show di Canale 5 riscuote un ottimo successo e inizia a lavorare come modello e influencer. Ritorna in tv come tentatore nel docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e, ad aprile 2023, decide di rimettersi in gioco a L’isola dei famosi, dove riesce ad aggiudicarsi il secondo posto dietro a Marco Mazzoli.

Leggi anche Il gender reveal a sorpresa a Temptation Island e poi...e poi

Vetrone, però, non sarà l’unica novità di Avanti un altro. Dopo l’addio di Claudia Ruggieri, annunciato sui social dalla diretta interessata, faranno il loro ingresso una veterinaria, una ragazza cinese ed un’esperta di lingue straniere.

Scopri le ultime news su Temptation Island.