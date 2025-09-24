TGCom24
Home | VIP | News | Temptation Island | Temptation Island, ex amato tentatore nel cast di Avanti un altro: ecco di chi si tratta
Schede di riferimento
Temptation Island
Temptation Island
News VIP

Temptation Island, ex amato tentatore nel cast di Avanti un altro: ecco di chi si tratta

Eleonora Gasparini

Luca Vetrone è pronto a sbarcare ad Avanti un altro: l'ex volto di Temptation Island e de L'Isola dei Famosi prenderà il posto del modello Daniel Nilsson.

Temptation Island, ex amato tentatore nel cast di Avanti un altro: ecco di chi si tratta

La nuova edizione di Avanti un altro sta per tornare con una grande novità. Daniel Nilsson, conosciuto dal pubblico come il “Bonus” svedese, non farà parte del cast del programma condotto da Paolo Bonolis. Al suo posto ci sarà l'ex tentatore di Temptation Island, Luca Vetrone.

Daniel Nilsson fuori da Avanti un altro: al suo posto un ex volto di Temptation Island

Domani, giovedì 25 settembre 2025, riprenderanno le registrazioni di Avanti un altro, il noto e attesissimo programma condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti e giunto alla sua quindicesima edizione. Tra le novità di quest'anno c'è sicuramente l'assenza del "Bonus" Daniel Nilsson.

Ma chi prenderà il suo posto? Stando a quanto riportato nelle ultime ore da Fanpage, Daniel verrà sostituito dal modello Luca Vetrone, volto già conosciuto al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione a Uomini e donne, Temptation Island e L’Isola dei famosi:

Tra le principali novità spicca l’assenza nel cast di Daniel Nilsson. Il "bonus" svedese lo scorso giugno era stato arrestato al culmine di una violenta lite con la fidanzata, avvenuta nel centro di Breuil-Cervinia, in Val d’Aosta. Nilsson in questi giorni appare regolarmente in video, grazie al fatto che le puntate mandate da Canale 5 sono sì inedite, ma datate, in quanto realizzate nell’autunno 2024. La sostituzione, seppur non motivata ufficialmente, risulta alquanto prevedibile e legata ad un discorso di opportunità.

Luca Vetrone è il nuovo "Bonus" di Avanti un altro

Daniel Nillson è fuori dal cast della nuova edizione di Avanti un altro. Il modello svedese, che per anni ha ricoperto il ruolo di "Bonus", lascerà il suo posto a Luca Vetrone, ex volto di Temptation Island e de L'Isola dei Famosi. Una sostituzione abbastanza prevedibile dopo le ultime vicende che lo hanno visto protagonista. Per chi non lo sapesse, Daniel era stato arrestato a giugno dopo una violenta lite con la compagna.

Classe 1995, di origini campane, Luca inizia a lavorare come modello da piccolo, ma debutta in televisione nel 2019 quando si presenta nello studio di Uomini e Donne per corteggiare la tronista Angela Nasti. Grazie alla sua partecipazione al dating show di Canale 5 riscuote un ottimo successo e inizia a lavorare come modello e influencer. Ritorna in tv come tentatore nel docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e, ad aprile 2023, decide di rimettersi in gioco a L’isola dei famosi, dove riesce ad aggiudicarsi il secondo posto dietro a Marco Mazzoli.

Leggi anche Il gender reveal a sorpresa a Temptation Island e poi...e poi

Vetrone, però, non sarà l’unica novità di Avanti un altro. Dopo l’addio di Claudia Ruggieri, annunciato sui social dalla diretta interessata, faranno il loro ingresso una veterinaria, una ragazza cinese ed un’esperta di lingue straniere.

Scopri le ultime news su Temptation Island.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Temptation Island
Temptation Island
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Temptation Island, Sonia Mattalia assente al gender reveal di Sonia Barriale: ecco perché
news VIP Temptation Island, Sonia Mattalia assente al gender reveal di Sonia Barriale: ecco perché
Forbidden Fruit Anticipazioni 25 settembre 2025: Halit s'infuria con Yildiz! Ecco perché
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 25 settembre 2025: Halit s'infuria con Yildiz! Ecco perché
Prima di noi: la nuova serie di Rai Fiction dal romanzo di Giorgio Fontana in anteprima alla Festa del cinema di Roma
anticipazioni TV Prima di noi: la nuova serie di Rai Fiction dal romanzo di Giorgio Fontana in anteprima alla Festa del cinema di Roma
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 29 settembre al 3 ottobre 2025: Yildiz nasconde un segreto, Zeynep inchioda Alihan!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 29 settembre al 3 ottobre 2025: Yildiz nasconde un segreto, Zeynep inchioda Alihan!
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 settembre 2025
Grande Fratello, Simona Ventura si sbilancia sul cast e svela: "Avrete delle sorprese"
news VIP Grande Fratello, Simona Ventura si sbilancia sul cast e svela: "Avrete delle sorprese"
Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 settembre 2025: Eric chiede a Donna di sposarlo mentre Zende tampina Luna!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 settembre 2025: Eric chiede a Donna di sposarlo mentre Zende tampina Luna!
Beautiful Anticipazioni dal 29 settembre al 4 ottobre 2025: Luna finisce a letto con Zende!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni dal 29 settembre al 4 ottobre 2025: Luna finisce a letto con Zende!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV