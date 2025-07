Temptation Island, Ema Stokholma critica la trasmissione: "Esempio di mascolinità tossica, orribile da guardare"

News VIP

Ema Stokholma ha espresso una forte critica verso Temptation Island, il docu-reality dei sentimenti, a causa del comportamento di alcuni dei suoi protagonisti. Ecco cosa ha dichiarato!

Ema Stokholma ha aspramente criticato la nuova edizione di Temptation Island, il docu-reality dei sentimenti in onda su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia. La conduttrice radiofonica, infatti, ha dichiarato di trovare molto preoccupanti le reazioni di alcuni dei concorrenti del programma, giudicandole violente e il perfetto esempio di una mascolinità tossica da dover debellare.

Temptation Island, Ema Stokholma critica il programma e le reazioni dei protagonisti

La terza puntata di Temptation Island, andata in onda giovedì 17 luglio, ha provocato non poche polemiche sui social: a farsi notare sono stati alcuni dei protagonisti, le cui reazioni esagerate e violente sono state oggetti di forte critica sul web. In particolare, l'aggressività dimostrata da personaggi come Antonio e Marco hanno destato preoccupazione e hanno ricevuto il biasimo di Ema Stokholma, nota conduttrice radiofonica, che ha polemizzato sulla violenza del comportamento dei due fidanzati.

Entrambi, infatti, hanno reagito in maniera fortemente negativa (ed esagerata) alle rivelazioni delle rispettive fidanzate, le quali hanno trovato conforto e simpatia nei tentatori del programma di Canale 5 e hanno sottolineato quanto poco presenti fossero i due nella vita di coppia. Così, Antonio ha perso il conctrollo, distruggendo tutto ciò che trovava sul suo cammino, sotto lo sguardo attonito degli altri protagonisti e di Filippo Bisciglia.

Ma anche Marco non è stato da meno e, dopo essersi guadagnato il titolo di calciatore di bottiglie d'acqua (un must per i fidanzati del programma), ha ribaltato il tavolo di legno del villaggio, lanciandolo in aria. Comportamenti esagerati e violenti, che non sono piaciuti molto ai fan della trasmissione e hanno scatenato diverse polemiche.

Temptation Island, Ema Stokholma e le reazioni dei protagonisti del programma: "Non si può reagire così"

A sottolineare quanto tossici fossero i comportamenti di due dei protagonisti di Temptation Island è stata Ema Stokholma: la conduttrice ha assistito in tv alla terza puntata del reality sui sentimenti ed è rimasta allibita da quanto è andato in onda. Le reazioni violente ed esagerate di Antonio e Marco hanno sollevato domande sul tipo di rappresentazione maschile che viene mostrata in tv e che, così facendo, sembra essere considerata socialmente accettabile.

Giudicando i due protagonisti di Temptation Island come l'esempio perfetto di quella mascolinità tossica che deve essere sradicata dalla nostra cultura e società, su X, Ema Stokholma ha postato il suo pensiero nei riguardi di quanto visto in tv:

"I maschi sono parecchio aggressivi e violenti vedo… uno spacca tutto, l'altro sbatte le porte fino a romperle, un altro addirittura si picchia da solo. Non è normale reagire così che paura raga"

I maschi sono parecchio aggressivi e violenti vedo… uno spacca tutto, l’altro sbatte le porte fino a romperle, un altro addirittura si picchia da solo. Non è normale reagire cosi che paura raga#temptationisland — ema stokholma (@emastokholma) July 17, 2025

Scopri le ultime news su Temptation Island