Temptation Island, ecco chi è Flabio Ubirti, il tentatore amatissimo sui social

News VIP

Flavio Ubirti è uno dei tentatori dell'attuale edizione di Temptation Island e dopo la sua presentazione ha conquistato il cuore di molti fan del docu-reality sui social e da casa.

Temptation Island è tornato in onda su Canale 5 con la prima puntata giovedì 3 luglio e al momento della presentazione dei tentatori la maggior parte delle fidanzate è stata colpita dall'avvenenza di Flavio Ubirti, al punto che, pur essendo stato scelto immediatamente, è rientrato tra la prima ipotetica scelta di quasi tutte le protagoniste del docu-reality. Anche sui social, il tentatore è amatissimo dal pubblico, mentre lui ha espresso a Filippo Bisciglia un certo interesse per Denise, che partecipa al programma insieme al fidanzato Marco.

Temptation Island, chi è Flavio Ubirti, il tentatore amatissimo dalle fidanzate e sul web

Nel corso della prima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia (qui trovate le nostre pagelle), il pubblico è rimasto particolarmente colpito dall'avvenenza di Flavio Ubirti, uno dei tentatori di quest'anno. Anche le fidanzate, dopo aver assistito alla scelta delle tentatrici da parte delle loro dolci metà, hanno apprezzato molto Flavio, tanto che in molte hanno espresso una certa preferenza per lui.

Il tentatore, a sua volta, ha rivelato in segreto a Bisciglia di avere una certa simpatia per Denise, che partecipa all'esperimento di Temptation Island con Marco, con cui sta da quattro anni e di cui non si fida dopo un tradimento avvenuto nel primo anno di relazione. La ragazza ha scelto, così, di scrivere al programma, che vede come "l'ultima occasione per capire se continuare questa relazione o concluderla definitivamente".

Che il bel Flavio possa dare a Denise un ulteriore motivo per allontanarsi definitivamente dal fidanzato? Non lo sappiamo ancora, ma di certo neppure lei è parsa indifferente al bel tentatore e, come anticipato da Lorenzo Pugnaloni sui social, chissà che non sarà proprio lei la fidanzata con la quale Flavio sentirà una certa affinità e alla quale si legherà di più. Intanto, il tentatore si è presentato al pubblico in una clip di presentazione e ha rivelato qualche dettaglio sulla sua vita privata.

Temptation Island, Flavio Ubirti fa impazzire tutti sui social!

Nella clip di presentazione, Flavio Ubirti ha raccontato di avere 24 anni e di essere originario di Firenze. Dopo aver giocato a calcio, come portiere, nella squadra dell'Arezzo, oggi, è diventato un modello. Il tentatore ha anche rivelato di amare molto gli animali e la natura, tanto da trascorrere molto tempo all'aria aperta: "Mi piace la natura, stare con i cani. Insieme a mio padre addestriamo cani, è una passione che mi ha trasmesso lui". Flavio ha sottolineato di essere consapevole della sua avvenenza fisica e di apprezzare molto il suo "fisico atletico e il suo sorriso".

Inoltre, ha ammesso di non aver paura di lavorare su sé stesso, migliorando quegli aspetti che non ama di sé: "Caratterialmente mi piace tutto di me. E quando c'è qualcosa che non mi piace, cerco di lavorarci su, così da cambiare la situazione". Tra i progetti futuri, Flavio ammette di desiderare una famiglia e di diventare padre, notizia che renderà molto felici le sue fan single, che sui social non hanno potuto fare a meno di esprimere la loro entusiasta ammirazione per il bel tentatore:

"Tra 10 anni spero di avere una famiglia, dei figli, di essere felice e di aver portato avanti le cose su cui sto lavorando"

Scopri le ultime news su Temptation Island