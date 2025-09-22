Uomini e Donne, Sara Esposito nuova candidata al trono? La richieste del pubblico di Temptation Island

News VIP

Dopo il flop di Rosario Guglielmi, i fan di Temptation Island vorrebbero Sarah Esposito sul trono di Uomini e Donne.

Dopo la fine di Temptation Island, mentre va in onda l’ultima puntata dello speciale proprio stasera su Canale 5, il pubblico del programma ha le idee chiare su chi tra i protagonisti del cast meriterebbe il trono di Uomini e Donne. Ora che Rosario Guglielmi è fuori dai giochi, cacciato prima di iniziare, la scelta ricade su Sarah Esposito.

Uomini e Donne, il pubblico vuole Sarah Esposito

Maria De Filippi ama pescare tra i protagonisti di Temptation Island per il cast di Uomini e Donne e questo l’ha premiata lo scorso anno, quando il trono di Martina De Ioannon è stato uno dei più seguiti degli ultimi anni. Purtroppo la formula perfetta non esiste ma la presentatrice ci ha riprovato e questo anno ha scelto Flavio Ubirti, affascinante tentatore, come nuovo tronista del suo dating show di Canale 5, per poi promuovere anche Rosario Guglielmi al ruolo.

Il trono di Rosario, tuttavia, non è mai neppure iniziato dato che Maria ha cacciato il ragazzo dopo la segnalazione della sua ex Lucia Ilardo, che ha rivelato di aver trascorso con lui una notte di passione dopo la registrazione dello speciale di Temptation Island, ovvero dopo che lui aveva risposto in modo affermativo alla proposta formale del trono.

Un colpo basso da parte di Lucia che ha allontanato Rosario dalla possibilità di diventare protagonista della nuova stagione di Uomini e Donne. Dunque rimane un trono vacante al fianco di Flavio e Cristiana Anania, la tronista siciliana tutto pepe che in molti sono curiosi di vedere alle prese con i suoi corteggiatori dopo il frizzante video di presentazione. Così nelle ultime ore torna insistentemente a galla una richiesta da parte dei fan di Temptation Island che, soprattutto dopo lo speciale del programma condotto da Filippo Bisciglia, si sono affezionati moltissimo a Sarah Esposito e vorrebbero vederla come nuova tronista.

Uomini e Donne, i fan di Temptation Island propongono Sarah

Non è chiaro se qualcuno occuperà il trono che Maria De Filippi ha offerto a Rosario Guglielmi oppure se a Uomini e Donne, almeno per la prima parte di questo anno ci saranno solamente i due tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Il pubblico di Temptation Island, nel frattempo, spera che la scelta della presentatrice del dating show di Canale 5 ricada su Sarah Esposito.

Grazie alle Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, infatti, sappiamo che Valerio Ciaffaroni ha scelto di continuare la sua relazione con la tentatrice Ary, mettendo per sempre fine a quella con Sarah nonostante qualche ritorno di fiamma sporadico e confusionario nel corso dell’estate. Sarah, dunque, è single e alla ricerca di una nuova stabilità dopo questa batosta e così il pubblico, che ha cambiato idea sul suo conto nel corso degli ultimi mesi, vorrebbe tanto vederla mettersi alla prova come tronista. Il nome di Sarah è uno dei più votati dai fan del programma dunque non è escluso che Maria le dia questa possibilità, ora che la situazione è stata chiarita e Valerio è lontano dalla sua vita.

