Temptation Island, è già finita tra Valerio e la tentatrice Ary? "Lei mano nella mano con un altro"

Nell'ultima edizione di Temptation Island, abbiamo visto Valerio decidere di lasciare il programma insieme alla tentatrice Ary. Ma sembra che anche con la single la storia sia già terminata: ecco cosa ha rivelato l'ultima segnalazione.

Temptation Island si è concluso con un appuntamento da record giovedì 31 luglio: nell'ultima puntata, andata in onda su Canale 5, il pubblico è venuto a conoscenza del destino delle diverse coppie che si sono messe in gioco nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Tra sorprese inaspettate, come il ritorno di fiamma di Simone e Sonia B., che hanno annunciato di essere in dolce attesa, e alcuni prevedibili ritorni, come Alessio e Sonia M., a stupire i fan è stato il triangolo tra Valerio, Sarah e la tentatrice Ary. Valerio e Sarah si sono detti addio durante uno degli ultimi falò di confronto, ma a sorpresa, Valerio ha deciso di lasciare la trasmissione in compagnia della single Ary. Nonostante i due sembrassero molto affiatati, si sono già diffuse diverse voci su una rottura con la tentatrice, che sarebbe stata avvistata insieme a un altro ragazzo.

Temptation Island, è già finita tra Ary e Valerio? Spunta una segnalazione

Il percorso di Sarah e Valerio potrebbe non essersi ancora chiuso del tutto: i due ex protagonsiti di Temptation Island, infatti, si sono detti addio durante un falò di confronto, dopo essersi confessati reciprocamente di non provare più gli stessi sentimenti che li avevano uniti in passato, hanno deciso di lasciare la trasmissione da single. T

uttavia, un mese dopo, Valerio si è presentato al conduttore Filippo Bisciglia con la tentatrice Ary, con cui aveva avuto un avvicinamento durante il percorso nel docu-reality. I due sono parsi molto affiatati e invaghiti l'uno dell'altra, ma da qualche giorno sono iniziate a circolare voci su una possibile crisi tra la tentatrice e l'ex di Sarah.

A confermare questa crisi c'è stata un'indiscrezione riportata da Lorenzo Pugnaloni su Instagram questa mattina, domenica 3 agosto. Secondo quanto riferito dal blogger, pare che tra la single e il giovane cuoco di Temptation Island sarebbe già tutto finito. La single Ary è stata avvistata in una "discoteca a Roma, non con Valerio, ma mano nella mano con un altro ragazzo".

Temptation Island, Valerio avrebbe già chiuso con Ary e starebbe risentendo Sarah?

Sempre Lorenzo Pugnaloni ha riferito sui social che non solo tra Ary e Valerio sarebbe tutto finito, ma che il cuoco avrebbe iniziato a risentire Sarah, la sua ex fidanzata. Sarah è una delle papabili candidate al trono classico di Uomini e Donne, vista la popolarità che ha riscosso sui social e anche stando ad alcuni movimenti social di Raffaella Mennoia. Tuttavia, il suo ruolo di tronista potrebbe essere in forse proprio per un ritorno di fiamma con Valerio.

Già nel corso della puntata "un mese dopo", Valerio e Sarah hanno confermato di continuare a sentirsi, anche se di essere sempre più consapevoli che la loro relazione non abbia alcun futuro. Soprattutto, visto che Valerio ha intrapreso una relazione con Ary, la single che lo aveva "tentato" nel programma. Ma, stando alle ultime indiscrezioni, pare che tra il cuoco e l'ex tentatrice sia tutto finito e che Valerio e Sarah abbiano ripreso i contatti.

Secondo una nuova segnalazione, infatti, pare che "Valerio si stia rivedendo con Sarah. Domenica scorsa e venerdì, ma dicono anche prima. Non so se con Ary abbia chiuso o se sia stata lei a troncare". Che tra Sarah e Valerio possa esserci un ritorno di fiamma? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

