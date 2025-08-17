Temptation Island, discusso volto del programma torna a stuzzicare la sua ex fidanzata: "Mi sono salvato"

TGCom24
Continuano le frecciatine a distanza tra Luca Bad e Gaia Vimercati. Dopo mesi di silenzio, l'ex protagonista di Temptation Island ha deciso di rompere il silenzio sui social e dire la sua!

Temptation Island è ormai finito, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro del gossip. Negli ultimi giorni, Luca Bad è tornato a parlare della turbolenta fine della sua storia d’amore, lanciando qualche velenosa frecciatina alla sua ex fidanzata Gaia Vimercati.

Luca Bad lancia una frecciatina alla sua ex

Temptation Island è senza ombra di dubbio il programma estivo più seguito e amato dagli italiani. La 13esima edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, infatti, è stata la più vista di sempre con la settima e ultima puntata che ha toccato picchi di 4 milioni 700 mila telespettatori e del 40.38% di share.

Proprio negli ultimi giorni, un ex volto dell'undicesima edizione del programma è finito al centro dell'attenzione mediatica. Stiamo parlando di Luca Bad, che è tornato a parlare della rottura con Gaia Vimercati. Dopo mesi di silenzio, il ragazzo ha deciso di rompere il silenzio sui social e raccontare la sua versione dei fatti.

Lo sfogo di Luca Bad

Luca Bad e Gaia Vimercati sono stati tra i protagonisti dell'11esima edizione di Temptation Island. Nonostante la decisione di lasciare il falò di confronto anticipato insieme, le forti incomprensioni avevano portato la giovane coppia a separarsi definitivamente dopo la fine della trasmissione. Da lì sono iniziate una serie di frecciatine e accuse da parte della ragazza, che non sono passate inosservate al dj.

Dopo mesi di silenzio, come riporta Isa e Chia, Luca ha infatti deciso di vuotare il sacco e raccontare la sua verità. Senza fare nomi, il ragazzo ha chiarito una volta per tutte la sua posizione e lanciato una dura frecciata alla sua ex Gaia:

In un anno così folle ho scelto il silenzio. Ho evitato il gossip, ho deciso di non esporre pubblicamente ciò che ho vissuto o scoperto e che continuo a scoprire, anche quando sarebbe stato facile e comodo farlo. Ho preferito non rispondere a infamie o colpi bassi, perché la mia felicità non passa attraverso la vendetta né attraverso la visibilità a tutti i costi. Non mi interessa essere ricordato per drammi personali. A me interessa emozionare, far sorridere, lasciare qualcosa con la mia musica e con il mio lavoro. È per questo che non vedo l’ora di tornare in studio dopo il tour estivo e condividere con voi tutta la nuova musica che stiamo preparando. Questo è ciò che conta davvero per me. Il resto, sinceramente, può restare e resterà fuori dal mio percorso. Non tutti i mali vengono per nuocere, bensì per salvarvi la vita. E io vi garantisco che me la sono veramente salvata.

