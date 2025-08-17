Temptation Island, discusso volto del programma torna a stuzzicare la sua ex fidanzata: "Mi sono salvato"

News VIP

Continuano le frecciatine a distanza tra Luca Bad e Gaia Vimercati. Dopo mesi di silenzio, l'ex protagonista di Temptation Island ha deciso di rompere il silenzio sui social e dire la sua!

Temptation Island è ormai finito, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro del gossip. Negli ultimi giorni, Luca Bad è tornato a parlare della turbolenta fine della sua storia d’amore, lanciando qualche velenosa frecciatina alla sua ex fidanzata Gaia Vimercati.

Luca Bad lancia una frecciatina alla sua ex

Temptation Island è senza ombra di dubbio il programma estivo più seguito e amato dagli italiani. La 13esima edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, infatti, è stata la più vista di sempre con la settima e ultima puntata che ha toccato picchi di 4 milioni 700 mila telespettatori e del 40.38% di share.

Proprio negli ultimi giorni, un ex volto dell'undicesima edizione del programma è finito al centro dell'attenzione mediatica. Stiamo parlando di Luca Bad, che è tornato a parlare della rottura con Gaia Vimercati. Dopo mesi di silenzio, il ragazzo ha deciso di rompere il silenzio sui social e raccontare la sua versione dei fatti.

Lo sfogo di Luca Bad

Luca Bad e Gaia Vimercati sono stati tra i protagonisti dell'11esima edizione di Temptation Island. Nonostante la decisione di lasciare il falò di confronto anticipato insieme, le forti incomprensioni avevano portato la giovane coppia a separarsi definitivamente dopo la fine della trasmissione. Da lì sono iniziate una serie di frecciatine e accuse da parte della ragazza, che non sono passate inosservate al dj.

Dopo mesi di silenzio, come riporta Isa e Chia, Luca ha infatti deciso di vuotare il sacco e raccontare la sua verità. Senza fare nomi, il ragazzo ha chiarito una volta per tutte la sua posizione e lanciato una dura frecciata alla sua ex Gaia:

Leggi anche Siria Pingo si mostra senza filtri sui social

In un anno così folle ho scelto il silenzio. Ho evitato il gossip, ho deciso di non esporre pubblicamente ciò che ho vissuto o scoperto e che continuo a scoprire, anche quando sarebbe stato facile e comodo farlo. Ho preferito non rispondere a infamie o colpi bassi, perché la mia felicità non passa attraverso la vendetta né attraverso la visibilità a tutti i costi. Non mi interessa essere ricordato per drammi personali. A me interessa emozionare, far sorridere, lasciare qualcosa con la mia musica e con il mio lavoro. È per questo che non vedo l’ora di tornare in studio dopo il tour estivo e condividere con voi tutta la nuova musica che stiamo preparando. Questo è ciò che conta davvero per me. Il resto, sinceramente, può restare e resterà fuori dal mio percorso. Non tutti i mali vengono per nuocere, bensì per salvarvi la vita. E io vi garantisco che me la sono veramente salvata.

Scopri le ultime news su Temptation Island.