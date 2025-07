Temptation Island: Denise sempre più vicina al tentatore Flavio, la dura reazione del fidanzato Marco (VIDEO)

News VIP

Marco spiazzato e destabilizzato dal comportamento assunto dalla sua fidanzata Denise nei confronti del tentatore Flavio nel villaggio di Temptation Island: "Sono deluso, non la voglio più".

La seconda puntata di Temptation Island, andata in onda giovedì 10 luglio 2025, è stata a dir poco scoppiettante. A grande sorpresa, Denise si è avvicinata al tentatore Flavio Ubirti scatenando la gelosia del suo fidanzato Marco, che si è lasciato andare a un duro sfogo nel villaggio.

Cresce l'intesa tra Denise e il tentatore Flavio

Ieri, giovedì 10 luglio 2025, in prima serata su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata della 13esima edizione di Temptation Island. Al centro del racconto la coppia formata da Marco e Denise, che si è lasciata andare a una serie di confessioni in cui si è lamentata del comportamento "immaturo" del suo fidanzato: "Lui ha fatto tante cose che mi hanno ferita e quando ha deciso di cambiare, ogni cosa me la sono dovuta sudare".

Le affermazioni di Denise hanno destabilizzato Marco che, visibilmente infastidito, si è sfogato con i suoi compagni di avventura, precisando come per lei abbia cambiato tanto della sua vita: "È venuta qua per buttare me**a, non le sta bene niente. Ho cambiato la mia vita per dare un'opportunità a questa relazione. Mi sono innamorato e sono cambiato". A peggiorare la situazione l'avvicinamento di lei al tentatore Flavio Ubirti!

Marco deluso e ferito da Denise

Denise e Marco sono stati tra i protagonisti dell'ultima puntata di Temptation Island 2025. I due stanno insieme da quattro anni e convivono, ma le cose non sembrano funzionare. Lei non si fida più del suo compagno da quando ha scoperto un tradimento risalente a tre anni fa. Questa esperienza, quindi, sarà un vero e proprio punto di svolta nella loro relazione.

Dopo essersi sfogata con le sue compagne di viaggio circa i problemi di coppia, Denise si è avvicinata pericolosamente a Flavio Ubirti, il tentatore che il giorno della presentazione ha ricevuto le preferenze di tutte le fidanzate del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. "Sono abituato a frequentare donne più grandi di me. Filippo mi ha chiesto chi avrei scelto, ed eri tu", ha confessato il ragazzo, rivelandole di averla notata fin da subito. "Ho bisogno di una persona che si sieda accanto a me e parli dei nostri problemi. Non mi sa tenere testa" ha dichiarato la ragazza per poi rivolgergli dei complimenti "Mi stai sorprendendo, perdo di vista che hai 24 anni. Hai quello che mi sarebbe piaciuto avesse Marco come qualità".

Leggi anche La nostra intervista esclusiva ad Alfonso D'Apice: le parole sul Gf e Temptation Island

Arrivato al falò con gli altri fidanzati e messo al corrente della situazione, Marco non è riuscito a nascondere la sua delusione: "Sta tornando a essere felice con un altro ragazzo". Infastidito dalle parole e dal comportamento assunto da Denise nei confronti del tentatore Flavio, il ragazzo ha poi sbottato lasciandosi andare a un duro sfogo nei confronti della sua fidanzata: "Lei è una facile e io una facile non la voglio. Per lei sono sbagliato in tutto, vuole un ragazzo perfetto. Ero immaturo, sono cambiato, sono maturato per lei. Mi ha mandato in tilt, sono deluso". Cosa succederà tra i due? La situazione precipiterà o riusciranno entrambi a resistere alle tentazioni? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata di Temptation Island, che andrà in onda il prossimo giovedì 17 luglio 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Temptation Island.