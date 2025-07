Temptation Island, Denise paparazzata al mare senza il fidanzato Marco: "Sembrava disperata"

News VIP

Denise di Temptation Island è stata avvistata al mare senza il fidanzato Marco: secondo le segnalazioni la protagonista del docu-reality sui sentimenti è parsa disperata e in lacrime.

In attesa della terza puntata di Temptation Island, in onda questa sera su Canale5, una segnalazione ha riportato che una delle protagoniste dell'attuale edizione del docu-reality dei sentimenti è stata paparazzata in lacrime e disperata senza il fidanzato: stiamo parlando di Denise e del compagno Marco Raffaelli.

Temptation Island, Denise paparazzata senza il fidanzato Marco

Tra le coppie che sono parte del cast di Temptation Island di quest'anno ci sono Denise e Marco: a scrivere al reality dei sentimenti è stata la trentaseienne, perché dopo quattro anni di relazione non riesce più a fidarsi di lui. A scatenare i dubbi nella ragazza è stato il tradimento di Marco a suo danno, avvenuto nel primo anno di relazione.

"Voglio darmi quest'ultima occasione per capire se continuare questa relazione o se concluderla definitivamente" ha detto nella clip di presentazione Denise, che nel frattempo ha attirato l'attenzione di un tentatore, Flavio Ubirti. Quest'ultimo ha ammesso di trovare Denise molto interessante e sembra, stando anche alle anticipazioni della terza puntata, che tra lei e Flavio ci sarà un avvicinamento che provocherà la rabbia di Marco. Quest'ultimo chiederà un falò di confronto, non mancando di mostrare la sua rabbia come già capitato in passato con altri protagonisti.

Non sappiamo ancora come terminerà il viaggio nei sentimenti di questa coppia, ma stando a una segnalazione arrivata alla pagina Instagram RealityEdition, pare che per Denise potrebbe esserci un finale molto amaro...

Temptation Island, "sembrava in lacrime e disperata: segnalazione su Denise e Marco

Questa sera andrà in onda la terza puntata di Temptation Island e ci spazio anche per Denise e Marco. Su di loro è spuntata una segnalazione, riportata da RealityEdition, che anticiperebbe quale potrebbe essere il futuro della coppia. Stando a ciò che è stato svelato da un utente sui social, Denise è stata paparazzata in spiaggia, da sola e apparentemente disperata.

Un utente ha rivelato alla pagina Instagram di aver visto a Fregene la protagonista dell'attuale edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia e che la ragazza è parsa "visibilmente provata, forse stava piangendo". E questa testimonianza è stata accompagnata da alcuni scatti che ritraevano Denise in spiagga con un'amica, ma non è chiaro se stesse davvero piangendo:

"Ero al Singita (Roma) e Denise di Temptation Island era di fronte a me...era visibilmente provata e forse stava proprio piangendo, ho provato ad ascoltare, ma niente erano troppo lontane"

Scopri le ultime news su Temptation Island